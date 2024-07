Oval track kuwang gyud diay; pagbukas sa publiko malangay

Uban sa kompirmasyon nga substandard ang oval track sa Cebu City Sports Center, maghuwat na lang og gamay ang publiko aron magamit ang pasilidad.

Sa pakighinabi sa telepono sa Lunes, Hulyo 15, 2024, si Edward Hayco, usa ka commissioner sa Philippine Sports Commission (PSC), nitug-an sa SunStar Cebu nga ang oval 398.5 metros lang, ug dili 400 metros, nga maoy standard circumference, base sa gibadlis nga mga linya.

Napugos ang PSC sa pag-tap sa usa ka ikatulo nga partido aron i-validate pag-usab ang sukod sa oval human wala magkatugma ang mga nakit-an sa duha ka surveyors.

Ang usa niingon nga ang oval nakumpirma sa mga detalye, samtang ang usa niingon nga ang oval kuwang og duha ka metros.

Nahusay na gyud ang maong butang human gisukod sa Mendel Surveying Solutions Co.

“The oval is correct, it is compliant. But the lines are not compliant,” matod ni Hayco.

“When the lines were drawn, it was not compliant. The person that can answer it is the contractor on why was it is not compliant,” dugang niya.

Matod niya nga matod pa ni Jeanette Obiena, technical consultant sa mga duwa, iyang gihatag sa contractor ang design ug technical specifications niadtong Pebrero. Matod niya nga wa siya masayod kon nganong wa motuman ang kontraktor.

“The contractor has to answer,” matod ni Hayco.

PAGBUKAS MALANGAY

Kining labing ulahi nga kalambuan nagpasabot nga ang oval dili ablihan sa publiko karong Huwebes, Hulyo 18, sama sa una nang gipahibalo sa Cebu City Government, apan ang mga mahiligon sa sports makagamit gihapon sa ubang pasilidad sa center sama sa swimming pool ug badminton courts, ug uban pa.

“Dili ko mohatag kay og final date regarding that matter, remember, ipatawag baya nato ang contractor because he really have to look into it na pud. Iya nasad i-refurbish, iya nasad tan-awn ang mga remedies nga iyang buhaton. He has to intervene kay para matarong na gyud ang atoang oval,” matod ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa press conference sa City Hall sayo sa Lunes.

“Para kampante na gyud ta nga mao na gyud na ang saktong trabaho,” dugang niya.

Si Garcia niingon nga maghuwat sila nga mahuman ang Palarong Pambansa 2024 aron mahimo na dayon sa kontraktor ang trabaho niini.

“After the Palaro, he can come in and do what he (contractor) has to do,” matod niya.

Si Garcia niingon nga gipaabot nga ang bag-ong giplastar nga goma maguba human sa mga duwa, mao nga kinahanglang ayuhon usab kini sa kontraktor.

Nahitabo ang press conference sa acting mayor sa wala pa gikumpirma sa PSC commissioner nga substandard ang oval. / JPS