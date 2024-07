Oval track ‘luwas’; kontraktor misaad moayo sa depekto

Gipasalig sa Department of Education (DepEd) nga ang track oval nga adunay mga depekto luwas alang sa mga atleta basta ang pag-ayo himuon sa lanes 1 ug 6 duha ka mga adlaw sa dili pa opisyal nga magsugod ang Palaro games karong Hulyo 11, 2024.

Kini ang komentaryo ni Dep­Ed Assistant Secretary ug Palarong Pambansa Secretary General Francis Cesar Bringas sa press conference sa Cebu City Sports Center (CCSC) sa Lunes, Hulyo 8, 2024.

“These are very crucial lanes, considering that they are close to the finish line,” matod ni Bringas.

Matod ni Bringas, nikoordinar na sila sa technical consultant sa kontrakor aron paghimo sa pag-ayo niini.

Karong adlawa, Hulyo 9, maoy opening ceremony sa Palaro apan dili pa magsugod ang mga duwa, gawas sa parada ug welcome program.

Ang mga atleta gihatagan og usa ka adlaw nga makapahuway ugma, Hulyo 10, sa dili pa magsugod ang duwa.

Samtang, si Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia nagkanayon nga nagpadayon ang pag-ayo sa track oval subay sa saad sa kontraktor nga mahuman ang pag-ayo sa dili pa magsugod ang mga duwa.

Apan ang SunStar Cebu nibisita sa Cebu City Sports Center (CCSC) ug way nakita nga nag-ayo sa Lunes sa hapon, Hulyo 8, 2024.

Matod ni Garcia, ang mga depekto gipasangil sa kontraktor sa padayong pagpangandam sud sa CCSC, lakip na ang pagbutang sa main stage.

Ang paggamit sa mga materyales sama sa scaffolding ug mga sakyanan nga naglatas sa rubberized track oval mahimo’ng hinungdan sa gamay nga kadaut, nga iyang gihulagway nga dili malikayan.

Ang bag-ong gi-renovate nga CCSC gi­subhan niadtong Hunyo 27, 2024 human sa pipila ka adlaw nga pagtapos sa rubberized oval diin ting-uwan na usab. / EHP