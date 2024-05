‘Overload pay’ sa mga magtutudlo

Ang Department of Education (DepEd) nipagawas og kamanduan nga estriktong limitahan ang aktuwal nga pagtudlo sa classroom sa mga magtutudlo ngadto sa unom ka oras, nagtakda og “overload pay” sa trabaho nga ihatag kon molapas sa gitakdang panahon.

Ang ahensya nipagawas niadtong Abril 29, 2024 DepEd Order 005 series of 2024 alang sa rationalization sa trabaho sa magtutudlo sa mga publikong eskwelahan ug pagbayad sa sobra nga trabaho sa pagtudlo.

Ubos sa kamandoan, ang mga magtutudlo sa mga publikong tunghaan gikinahanglan nga mohatag og walo ka oras nga duty matag adlaw, diin unom ka oras ang igahin sa aktuwal nga pagtudlo sa classroom samtang ang nahabilin nga duha ka oras alang sa mga buluhaton nga may kalabutan sa pagtudlo, sama sa pag-andam sa lesson plan ug pagsusi sa mga test paper ug uban pa, nga mahimo sa sulod o sa gawas sa lugar sa eskuylahan.

“Other teaching-related work, such as but not limited to being a school coordinator, shall be duly compensated in accordance with Section 14 of Republic Act 4670,” matod sa mando.

Ubos sa Section 14 sa Republic Act 4670, o ang Magna Carta for Public School Teachers, nga gipatuman niadtong 1966, “any teacher engaged in actual classroom instruction shall not be required to render more than six hours of actual classroom teaching a day, which shall be so scheduled as to give him time for the preparation and correction of exercises and other work incidental to his normal teaching duties.”

Ang balaod usab nag-ingon nga ang mga magtutudlo kinahanglan nga mo-render og sobra sa unom ka oras apan dili molapas sa walo ka oras sa aktuwal nga pagtudlo sa classroom matag adlaw sa pagbayad sa dugang nga kompensasyon sa parehas nga rate sa iyang regular nga suhol, dugangan og labing menos 25 porsyento sa iyang batakang suweldo.

Nalakip sa mando mao ang mga magtutudlo nga naapil sa pagtudlo sa classroom sa usa ka full-time nga basehan, lakip ang mga master nga magtutudlo ug kadtong ubos sa permanente, provisional o substitute status sa tanan nga publiko nga elementarya ug sekondarya nga mga eskwelahan.

Alang sa mga magtutudlo nga adunay mga advisory class, ang ilang mga katungdanan sa advisory class isipon nga teaching load o katumbas sa usa ka oras matag adlaw o lima ka oras sa usa ka semana, o sa gitakda nga oras alang sa programa sa homeroom guidance.

Ang mga magtutudlo nga adunay kontraktwal nga mga posisyon nga gipundohan sa lokal nga board sa eskwelahan dili kwalipikado nga makadawat sa teaching overload.

Ang DepEd nagkanayon nga ang mga magtutudlo dili na kinahanglan nga mosumitir og documentary evidence o accomplishment reports kon giunsa paggugol ang duha ka oras nga ancillary tasks gawas sa eskwelahan.

“As a general rule, only teachers in schools with teacher shortage based on the enhanced planning parameters are eligible for teaching overload pay,” matod sa kamanduan.

“All teachers shall render the prescribed number of actual classroom teaching hours before they may be assigned a teaching overload,” kini nidugang. / TPM, sa SunStar Philippines