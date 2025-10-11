Overnight parking sa Mandaue City, gi-ban

Istrikto nang ipatuman sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM) ang pagdili sa overnight parking human sa bag-o lang nga desisyon sa Mandaue City Traffic Board nga usbon ang ilang kasamtangang ordinansa bahin sa illegal parking.
Si Hyll Retuya, pangulo sa TEAM, nagkanayon nga ang traffic board nagkauyon nga tangtangon ang mga probisyon sa ordinansa kaniadto nga nagtugot sa overnight parking sa pipila ka kadalanan sa siyudad.
Dugang niya, bisan og duna nay ordinansa ang siyudad nga nagdili sa ilegal nga parking, aduna kaniadto’y usa o duha ka lugar nga gitugotan ang overnight parking sa gilatid nga mga oras apan kini giwagtang na ubos sa bag-ong direktiba.
Matod niya ang maong lakang dili lang aron mapugngan ang pag-ali sa dan apan aron usab masiguro ang kaluwasan sa publiko.
Gipahibawo ni Retuya nga ang TEAM nagpakusog sa ilang operasyon batok sa ilegal nga parking sa tibuok siyudad. Ang inisyal nga pagpatuman sa no parking policy nagsugod sa Barangay Sta. Cruz, Tipolo, niadtong Septiyembre 29, human sa mga reklamo gikan sa mga residente bahin sa mga sakyanan nga gi-park sa duha ka kilid sa dan, nga maoy hinungdan sa kahuot sa trapiko.
Ang kampanya sa siyudad gipatuman sa hinayhinay ug sa kadugayan molukop sa tanang bahin sa Mandaue City. Ang TEAM nag-ila karon kung asang mga lugar ang adunay labing daghan nga mga sakyanan nga gibilin nga naka-park overnight.
“Naghimo kami og mga surveys aron mahibal-an kung asa kasagaran ang overnight parking. Pananglitan, ang ubang residente gikan sa Barangays Pakna-an ug Labogon nagbilin sa ilang mga sakyanan daplin sa R. Colina Street duol sa Pacific Mall sa Barangay Ibabao-Estancia. Nagpahigayon na kami og operasyon didto uban sa tabang sa kapulisan,” matod ni Retuya.
Ubos sa ordinansa sa siyudad, ang mga molapas nga masakpan nga ilegal nga nag-park sa ilang mga sakyanan multahan og P1,000.
Ang TEAM nagpahigayon usab og gabii nga clamping operations aron dakpon ang mga nakalapas.
Gipahinumdoman ni Retuya ang publiko nga sa pagkakaron, wa pa’y pay-parking system sa mga dan sa Mandaue.
Gidasig niya ang mga motorista nga mo-cooperate sa kampanya sa siyudad aron masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko ug huptan nga walay babag ang kadalanan alang sa kaluwasan sa publiko. / ABC