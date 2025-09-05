‘Overpriced’ nga mga garbage truck sa Mandaue City ipauli

NAKAHUKOM ang kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue nga iuli ang duha ka garbage trucks nga nagkantidad og P21.9 milyunes sa ilang suplayer.
Kini human nitumaw ang pagduda nga overpriced ang mga sakyanan nga gipalit sa miaging administrasyon.
Gipahibalo ni City Administrator Attorney Gonzalo “Sally” Malig-on ang maong lakang atol sa usa ka press conference.
Matod niya gipalit ang maong mga truck sa kantidad nga P10.99 milyunes matag usa, niadtong Hunyo 26, 2025.
Sa imbestigasyon, nasuta nga ang parehas nga mga truck mapalit ra sa kantidad nga P3 milyunes hangtod P6 milyunes.
Nakadiskobre sab ang administrasyon nga ang duha ka unit kay mga modelo pa sa 2017, ug ang usa niini narehistro na sa usa ka pribadong indibiduwal hinungdan sa mga pagduda kon bag-o ba gyud ang mga sakyanan.
Ang City Department of General Services (DGS), gimanduan sa usa ka memorandum ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” M. Ouano nga dili una dawaton ang mga truck ug pangutan-on ang suplayer kon bag-o ba gyud ang mga sakyanan.
“Because Mayor Thadeo Jovito ‘Jonkie’ M. Ouano had this checked if the price was correct. So we traced in the purchase order issued on June 26, 2025, that those two dump trucks which are ten-wheelers cost P21.9 million. P10.99 million per unit,” matod ni Malig-on.
Ang kagamhanan sa siyudad nakig-alayon sa suplayer aron pormal nga mauli ang mga truck, samtang naghulat sa resulta sa hingpit nga pag-review sa maong pagpalit. / ABC