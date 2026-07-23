OVP pabilin nga naglihok taliwala sa pagbiyahe ni VP Sara gawas sa nasod

Nibiya sa nasod si Bise Presidente Sara Duterte alang sa usa ka opisyal nga mga kalihukan ug personal nga itinerary, diin gipahibawo sa Malacañang nga giaprubahan sa Office of the President ang iyang travel authority.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag nga gipagawas niadtong Martes, Hulyo 21, ang Office of the Vice President (OVP) nag-ingon nga ang adtoan ni Duterte naglakip sa Qatar, United Kingdom, ug Netherlands, diin gikatakda siyang motambong og usa ka forum ug moapil sa mga kalihukan kauban ang mga Filipino community didto.
Sumala sa OVP, ang maong mga langyaw nga kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa relasyon tali sa mga overseas Filipinos ug sa pagpauswag sa mga interes sa Pilipinas.
“The trip includes a stop in Qatar, participation in a forum and a Filipino community (FilCom) event in the United Kingdom, as well as in the Netherlands. These activities are intended to engage with overseas Filipinos and advance the Philippines’ interests abroad,” sumala sa pamahayag.
Gipatin-aw sa OVP nga ang itinerary ni Duterte naglakip sab og mga personal nga mga engagement nga walay pundo sa gobiyerno nga gigamit.
“The itinerary includes both official foreign travel and personal engagements. No government funds will be used by the Vice President for the entire duration of the trip,” dugang sa pamahayag.
Gikompirmar sa Malacañang nga gihatagan si Duterte og travel authority nga naglangkob gikan sa Hulyo 16 hangtod 31, 2026.
Matod ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga ang pagbiyahe sa Bise Presidente sa gawas sa nasod gihatagan og pagtugot sa Office of the President.
Nigawas ang maong pahibalo taliwala sa padayon nga pagtutok sa publiko sa nagpadayon nga impeachment trial batok kang Duterte sa Senado. Bisan pa man nga wala siya sa nasod, gipasalig sa OVP ngadto sa publiko nga magpadayon ang ilang mga operasyon nga walay hunong.
“The Office of the Vice President (OVP) remains fully prepared and operational with its disaster response mechanisms in place in times of emergencies. The OVP will also continue the implementation of its programs and projects, carried out through its ten satellite offices nationwide,” dugang sa pamahayag.
Wala gipadayag sa OVP ang mga piho nga petsa o lugar sa mga gieskedyul nga kalihukan ni Duterte sa gawas sa nasod apan gipasabot nga ang kapasidad niini sa pagtubag sa kalamidad nagpabilin nga naka-standby kon aduna man gani emerhensya nga motumaw samtang wala siya.
Si Duterte nakahimo na kaniadto og mga pagbiyahe sa gawas sa nasod human makakuha og travel authority gikan sa Office of the President, sumala sa gikinahanglan ubos sa kasamtangang mga regulasyon sa gobiyerno alang sa mga taas nga opisyal sa konstitusyon. Ang mga opisyal sa Malacañang nagpabilin nga ang maong mga hangyo sa pagbiyahe moagi sa pag-aprobar ug administrative clearance sa dili pa mobiya.
Gilauman nga mobalik ang Bise Presidente sa Pilipinas sa dili pa matapos ang iyang giaprubahan nga travel authority sa Hulyo 31. / DEF