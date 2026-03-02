OWWA, DMW 7 nangandam sa padayon nga krisis sa ME

Nipatuman ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) 7, sa pakig-alayon sa Department of Migrant Workers (DMW) 7, og mga regional nga contingency protocol aron maseguro ang kaluwasan sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) gikan sa Central Visayas taliwala sa nagkagrabe nga panagbangi sa Middle East.
Sa usa ka pamahayag niadtong Lunes, Marso 2, 2026, ang OWWA 7 nitaho nga walay natalang casualty sa mga OFW gikan sa Rehiyon 7 ug wala silay nadawat nga bisan unsang hangyo alang sa tabang.
Matod sa ahensiya, kanunay silang nakig-communicate sa mga Migrant Workers Offices (MWO-OWWA) sa tibuok Middle East alang sa real-time nga pag-monitor sa sitwasyon.
Usa ka hiniusang team gikan sa OWWA 7 ug DMW 7 ang naka-standby karon sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) aron motabang sa mga manguli o i-repatriate nga mga OFW, lakip na kadtong naapektuhan sa mga pagkabalda sa flight.
Ang tabang naglakip sa airport reception ug profiling, emergency nga accommodation ug pagkaon ug transportasyon paingon sa ilang tagsa-tagsa ka probinsiya.
Gitambagan ang mga OFW sa pagsusi sa status sa ilang flight ug pakig-alayon sa ilang mga airline sa dili pa moadto sa airport.
Ang Department of Foreign Affairs (DFA) nipagawas sa mosunod nga mga alert level:
Alert Level 4 (Kinahanglang Mouli): Iraq, Syria, Iran
Alert Level 3 (Boluntaryo nga Pag-uli): Lebanon
Alert Level 2 (Idili ang di importanteng biyahe): Israel, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain
Alert Level 1 (Pagmatngon): Jordan
Normal (Dugang Pagbantay): Oman
Nitala ang OWWA 7 og kinatibuk-ang 33,903 ka mga rehistradong OFW gikan sa Rehiyon 7 sa mga apektadong nasod.
Ania ang breakdown:
Giawhag ang mga pamilya sa Central Visayas sa pagkontak sa mga OWWA 7 hotline alang sa tabang o mga kabalaka bahin sa ilang mga kabanay sa gawas sa nasod. / CDF