OWWA, DMW 7 nangandam sa padayon nga krisis sa ME

This photo taken on February 28, 2026, shows a scene near the University of Tehran following attacks in Tehran, Iran. (Xinhua)
Nipatuman ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) 7, sa pakig-alayon sa Department of Migrant Workers (DMW) 7, og mga regional nga contingency protocol aron maseguro ang kaluwasan sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) gikan sa Central Visayas taliwala sa nagkagrabe nga panagbangi sa Middle East.

Sa usa ka pamahayag niadtong Lunes, Marso 2, 2026, ang OWWA 7 nitaho nga walay natalang casualty sa mga OFW gikan sa Rehiyon 7 ug wala silay nadawat nga bisan unsang hangyo alang sa tabang.

Matod sa ahensiya, kanunay silang nakig-communicate sa mga Migrant Workers Offices (MWO-OWWA) sa tibuok Middle East alang sa real-time nga pag-monitor sa sitwasyon.

Usa ka hiniusang team gikan sa OWWA 7 ug DMW 7 ang naka-standby karon sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) aron motabang sa mga manguli o i-repatriate nga mga OFW, lakip na kadtong naapektuhan sa mga pagkabalda sa flight.

Ang tabang naglakip sa airport reception ug profiling, emergency nga accommodation ug pagkaon ug transportasyon paingon sa ilang tagsa-tagsa ka pro­binsiya.

Gitambagan ang mga OFW sa pagsusi sa status sa ilang flight ug pakig-alayon sa ilang mga airline sa dili pa moadto sa airport.

Ang Department of Foreign Affairs (DFA) nipagawas sa mosunod nga mga alert level:

  • Alert Level 4 (Kinahanglang Mouli): Iraq, Syria, Iran

  • Alert Level 3 (Boluntaryo nga Pag-uli): Lebanon

  • Alert Level 2 (Idili ang di importanteng biyahe): Israel, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain

  • Alert Level 1 (Pagmatngon): Jordan

  • Normal (Dugang Pagbantay): Oman

Nitala ang OWWA 7 og kinatibuk-ang 33,903 ka mga rehistradong OFW gikan sa Rehiyon 7 sa mga apektadong nasod.

Ania ang breakdown:

Giawhag ang mga pamilya sa Central Visayas sa pagkontak sa mga OWWA 7 hotline alang sa tabang o mga kabalaka bahin sa ilang mga kabanay sa gawas sa nasod. / CDF 

