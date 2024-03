OWWA nagpasidaan sa mga OFW batok sa mga peke nga FB account

Nipasidaan ang Overseas Workers Welfare Administration (Owwa) niadtong Huwebes, Marso 28, 2024, sa publiko batok sa presensya sa mga social media page nga naggamit sa imahe sa ahensya nga walay pagtugot.

Sa usa ka post sa social media, ang Owwa niingon nga adunay mga Facebook accounts nga naggamit sa imahe sa ahensya nga adunay tumong sa paglingla sa mga overseas Filipino workers (OFWs).

“There are accounts that use the official image of Owwa with an aim to encourage our Kababayans to fall for loan lending scams,” sumala sa Owwa.

Gitataw sa Owwa nga ang maong mga social media account, sama sa “Princess Chng,” walay koneksyon sa ahensya sa gobyerno.

Ang Owwa niingon nga ang ilang opisyal nga Facebook page mao ang @OWWAofficial.

“Remember that these accounts have no relation with Owwa, either in its regional offices or central office,” dason sa pamahayag.

Ang Owwa nagkanayon nga kadtong nakasugat sa maong mga account giawhag sa pagtaho ngadto sa mga otoridad.

Ang mga taho mahimo’ng ipadala pinaagi sa email: legal@owwa.gov.ph; mobile number/Viber: +639175805720; o landline: +632 (8)551-6638. /HDT / Sunstar Philippines