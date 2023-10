P0.26 us-us sa bayranan sa kuryente sa residential

Ang Visayan Electric nipatuman og P0.26 matag ki­lowatt hour (kWh). nga bag-ong pagpakunhod sa singil sa kuryente sa residential alang sa Oktubre-Nobiyembre nga bayrunon.

Nagpasabot kini nga ang kanhi generate rate gikan sa September-October billing nga P12.27/kWh mikunhod ngadto sa P12.01/kWh alang sa kasamtangang billing period.

Nipasabot ang Visayan Electric nga alang sa usa ka pamilya nga adunay binuwan nga average nga konsumo nga 200 kWh, adunay potensyal nga makadaginot og P52.

Ang presidente ug chief operating officer sa Visayan Electric nga si Engineer Raul Lucero niingon nga ang pagkunhod sa bayranan sa kuryente resulta sa pagkunhod sa presyo sa coal sa merkado sa kalibutan.

Ang coal mao ang kasagarang gigamit nga produkto sa nasod aron ma­kamugna og elektrisidad gikan sa power plant, nga ipasa ngadto sa distribution utilities.

“This is great news for our residential customers, especially since the rates have been going down for the last six months.”

Hinuon, nidugang si Lucero nga sa pag-abot sa holidays ug Christmas season, mahimo’ng kalit nga motaas ang konsumo sa kuryente nga moresulta sa posibilidad sa pagsaka sa presyo sa coal ug ubang lana sa merkado sa kalibutan.

Kini nga posibilidad mahi­mo usab nga moresulta sa pag­taas sa bayranan sa kur­yente sa mga konsumedor sa umaabot nga mga bulan.

Gitambagan ni Lucero ang mga konsumidor nga magpraktis kanunay sa mga inisyatibo sa pagkonserba sa enerhiya sama sa pagtangtang sa appliances nga dili kanunay gamiton, paggamit sa energy-efficient nga LED nga suga, paggamit sa appliances nga adunay taas nga rating sa enerhiya apan ubos ang wattage nga konsumo.

Ang distribution utility a­­dunay kapin sa 400,000 ka konsumidor, nga naghatud sa kuryente su­lod sa franchise area niini sa Me­tro Cebu gikan sa San Fernan­do sa habagatan ngadto sa lung­sod sa Liloan sa amihanan.