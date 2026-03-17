P1 umento sa plete sa PUJs, P2 sa mga modern jeepney

Sugdan sa pagpatuman ang increase sa pletehan sa publiko’ng transportasyon sa Sugbo sa Huwebes, Marso 19, 2026.

Kini maoy gipahibalo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Office sa rehiyon human makadawat sa opisyal nga direktiba sa central office.

Base sa uwahing lagda nga giluwatan sa Department of Transportation (DOTr), adunay usbaw nga P1 sa minimum nga pletehan sa tradisyonal jeepneys o PUJs, samtang P2 alang sa modern PUJs gumikan sa sagunson nga pagsaka sa presyo sa lana resulta sa nagpadayo’ng kagubot sa Middle East.

Gikan sa regular nga P13 nga plete sa PUJs, mamahimo na nga P14, naglakip niini ang unang upat ka kilometro nga biyahe ug sa mosunod nga kilometro adunay dugang P2.

Samtang sa modern jeepneys gikan sa P15 sa unang upat ka kilometro, mahimo nang P17 nga adunay dugang P2.40 sa mosunod nga kilometro nga biyahe.

SUBSIDY

Si Eugenio Ibo Jr., Chief Transportation Development Officer sa LTFRB 7, nagkanayon nga ilang gipadali ang pag-download sa pundo alang sa one-time subsidy nga tag P5,000 alang sa drivers ug operators sa public transportation sa Sugbo.

“Tanan affected man gyud not only the operators and drivers, common knowledge man gyud na nga the operators of the public transport are one of those nga heavily affected kay number one nangemploy baya sila og mga driver,” matod ni Ibo sa Marso 17, 2026.

Una na nga nag-roll out ang LTFRB sa provisional fare increase alang sab sa mga provincial public utility buses (PUBs) niadtong Marso 14.

Ubos sa gihimong adjustment, ang mga ordinaryong provincial buses adunay usbaw nga P1 sa base fare ug dugang P0.30 sa mosunod nga kilometro.

Samtang aduna sa’y adjustments nga gipatuman alang sa nagkadaiyang classifications sa bus:

• PUB Provincial (Air Conditioned) – Provisional fare misaka og P0.35 matag kilometro.

• PUB Provincial (Super Deluxe) – Provisional fare saka og P0.35 per km.

• PUB Provincial (Deluxe) – Provisional fare saka og P0.35 per km.

• PUB Provincial (Luxury) – Provisional fare saka og P0.45 per km.

• PUB Provincial (Ordinary) – Provisional fare saka og P1.00 og dugang P0.30 sa mosunod nga mga kilometro.

Giklaro sa LTFRB nga bisan sa umento sa pletehan, gipatuman gihapon ang discounts alang sa senior citizens, PWDs, ug mga tinun-an. / Dugang taho ni TPM, SunStar Philippines