P100 nga usbaw sa suholan sa pribadong sektor, giduso

Taliwala sa giduso nga balaudnon nga pag-usbaw sa suholan og P100 sa Senado, usa ka labor group coalition nanawagan sa House of Representatives (HOR) nga mopasar usab sa ilang ka­ugalingong bersyon sa pagpataas nga suholan.

Ang Nagkaisa, usa ka koalisyon sa mga sentro sa pamuo, pederasyon ug nasudnong unyon sa Pilipinas, niingon sa usa ka press release sa Huwebes, Pebrero 15, 2024, nga adunay duha ka pending nga balaudnon sa Ubos Balay-Balauranan nga nagtinguhang usbawan ang suholan sa mga pribadong mamumuo.

Kini mao ang P150 ubos sa House Bill No. 7871 o ang gisugyot nga Wage Recovery Act of 2023 nga gisumite ni Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza.

Ug ang nagsudo sa minimum nga inadlaw nga suholan ngadto sa P750 sa House Bill No. 7568 nga gisang-at sa mga sakop sa Makabayan bloc nga gilangkoban nila ni Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas, Alliance of Concerned Teachers party-list Rep. France Castro, ug Kabataan party- ilista si Rep. Raoul Manuel.

Ang duha ka pending nga mga bala­ud­non usa ka cross-the-board nga pag-usbaw sa suholan sa mga trabahante sa pribadong sek­tor, sumala sa Nagkaisa.

Dugang pa nga laing pending nga proposed nga suholan mao ang P33,000 matag buwan nga entry level alang sa mga trabahante sa pampublikong sektor.

Matod sa Labor coalition, bag-o lang usab gisang-at ang balaudnon aron usbawan ngadto sa P50,000 ang salary base sa mga magtutudlo.

Kini ubos sa House Bill No. 9920 nga gisumite nila ni Brosas, Manuel, ug Castro niadtong Martes, Pebrero 13, 2024.

“Kon ang HOR makahimo og usa ka bukid gikan sa usa ka molehill, sama sa gihimo niini alang sa usa ka mas komplikado nga proseso sa pag-usab sa Konstitusyon, nan mahimo usab nila ang ingon alang sa mga bayranan sa usbaw sa suholan ug sa pagtul-id sa depekto nga mekanismo sa pagtakda sa suholan sa nasud, “ sumala sa Nagkaisa.

Ang labor coalition nidugang nga ang P150 nga usbaw sa suholan sa matag adlaw nga minimum earners, nga napasar sa ikaduhang pagbasa sa Senado layo ra sa gikinahanglan sa labor sector aron mahaw-as sila sa kawad-on.

“Still, we welcome it as a form of relief, and a good start as well to correcting the problems created by the regional wage setting mechanism,” dugang sa labor coalition

Gidugang niini nga ang Kamara ug Senado kinahanglan nga magsugod sa pagbag-o sa mekanismo sa pagtakda sa suholan pinaagi sa balaod imbes nga mag-usik sa ilang oras sa pag-usab sa charter.