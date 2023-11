P100B sugyot nga budget gikuwestiyon

Mokabat lang sa P7 bilyu­nes ang nakolekta sa target nga buluhisan sa Dakbayan sa Sugbo taliwa sa P50 bilyunes nga budget sa 2023, apan doblehon na hinuon ngadto sa P100 bilyunes ang budget sa Dakbayan alang sa 2024?

Kini ang gipadayag nga kuwestiyon sa konsehal nga kaalyado mismo ni Mayor Michael Rama atol sa pagsugod sa deliberasyon sa Konseho sa Dakbayan sa Lunes, Nobiyembre 13, 2023, alang sa budget sa sunod tuig.

Si Cebu City Councilor Noel Eleuterio Wenceslao niingon nga siya nakasabot sa panginahanglan sa pundo apan gikuwestiyon ang pagkab-ot sa P100 bilyunes nga budget.

“Are we really optimistic that can get the collection of P100 billion for next year, granting that we (City Council) will approve nya di gihapon ta kakolek­ta so di gihapon na magamit sa appropriation nato,” matod ni Wenceslao.

Kini ang pangutana niya sa gipasupot nga P100 bilyu­nes nga budget ni Cebu City Budget and Finance Officer lawyer Jeron Castillo atol sa budget hearing nga gipahigayon sa Doña Eva Macaraeg Macapagal Hall.

Agi’g tubag, si Castillo miingon nga ang gisugyot nga budget usa ka kolektibong pagtuon sa local finance, nga nag-ingon nga adunay lebel sa pagsalig sa ilang bahin nga kini mahimo.

“Wa man sad mi mag-ingon nga automatic makuha. There is just a positive and a very good confidence kay (because) we look at the economic indicators,” matod ni Castillo.

Siya niingon nga ang ekonomiya sa Dakbayan sa Sugbo dili mous-os, diin sa miaging 20 ka tuig ang economic indicators moingon nga paspas kaayo ang paglambo sa Dakbayan sa Sugbo.

Dugang pa niya nga kon adunay pagtubo sa ekonomiya, kinahanglan usab nga motaas ang base sa buhis.

“If we grow economically diba ang necessary consequence nga ang atong tax base mo grow sa siya substantially...magkuyog jud nang duha, maong on our end we are confident, but confidence has to be translated in actual work, ” dugang ni Castillo.

Apan, si Wenceslao niingon nga kon ang Sayaw sa Buhis program makamugna og P30 bilyunes ngadto sa P40 bilyunes base sa kinatibuk-ang cluster, iyang gipangutana si Castillo kon pila ang nakolekta sa Sayaw sa Buhis sukad sa pagkatukod niini niadtong Hulyo.

“Nagsugod na atong Sayaw sa Buhis last July then November na ron, next year we will be targeting around P50 billion, dako kaayo, pila may nakolekta nila?” dugang ni Wenceslao.

Si Castillo, agi’g tubag ni Wenceslao, niingon nga wala pa niya makuha ang datos.