P100K ayuda nadawat sa 118 residente sa Amihanang Sugbo nga biktima sa linog

Nihatod og P100,000 nga kantidad sa relief goods ang Bitget ug The Ascent Project ngadto sa mga residente nga naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog sa amihanang parte sa Sugbo.
Ang ayuda nga gibahin sa pagkaon ug hygiene kits, nakaabot sa 118 ka residente sa Bogo City ug San Remigio nga usa sa labing naigo sa kusog nga uyog sa yuta.
Gipahigayon ang distribusyon niadtong Nobiyembre 2, 2025, uban sa tabang sa lokal nga komunidad sa Bitget nga dugay nang aktibo isip usa ka grassroots group sa rehiyon.
Lakip sa ilang tinguha ang pagduol sa mga komunidad nga nanginahanglan ug paghatag og praktikal nga tabang sa panahon sa krisis.
Sa iyang pamahayag, giila ni Bitget CEO Gracy Chen ang importansya sa panaghiusa ilabi na kon adunay kalamidad.
Matod niya nga ang pagtinabangay usa ka bililhon nga kinaiya sa mga Pilipino nga motukmod sa pagbangon human sa katalagman.
“My heart goes out to people that have been struggling during this difficult time… we hope to support and continue building trust,” matod ni Chen.
Gawas sa relief operations, nagpadayon ang ilang assessment kon unsa pa’y mahimo nilang ikatabang sa nagpadayon nga pagbangon sa mga dapit nga apektado.
Ang proyekto usa lamang sa ilang mas dagkong inisyatiba sa kalibotan, lakip na ang pakigtambayayong sa UNICEF alang sa digital ug blockchain education.
Samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa Amihanang Sugbo, naglaom ang mga organisasyon nga ang ilang gamay nga kontribusyon makatabang sa mas paspas nga pagbangon sa mga komunidad. / PR