Paningkamutan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mabawi ang P100 milyunes nga pinansiyal nga tabang gikan sa Malacañang nga gitagana kaniadto alang sa mga mag-uuma ug mananagat nga naapektuhan sa El Niño niadtong 2024.
Matod ni Baricuatro, buot niyang gamiton ang maong pundo aron matabangan ang mga gagmay’ng namuhi og baboy o backyard hog raisers nga naapektuhan sa kasamtangang kahimtang sa livestock industry.
Sa press briefing niadtong Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026, gipadayag sa gobernador nga gihangyo sa Office of the President ang Kapitolyo sa Sugbo nga ibalik ang maong kantidad tungod kay wala kini maapudapod ngadto sa gitakda nga mga benepisyaryo.
Wala maapudapod ang pundo sa miaging administrasyon nga ipaagi sa paghatag gamit ang QR- coded cards.
“I will do my best, I will go to Malacañang on December 9, estoryahan nako si ES nga unta makuha ni nato og balik ang P100 million kay sayangan ko,” matod ni Baricuatro.
Gipahayag sa gobernador nga plano niyang mobiyahe ngadto sa Malacañang sa Disyembre 9 aron hisgotan ang maong isyu uban sa Executive Secretary ug ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa paglaom nga tugotan ang pagpagawas pag-usab sa pundo alang sa probinsiya.
Mas maayo na lang, matod pa niya, nga gamiton ang maong kantidad sa pagtabang sa mga gagmay’ng mag-uuma og baboy nga nag-atubang karon og kalisod. / CDF