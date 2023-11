P101.5B gitagana alang sa kabos

Ang Department of Budget and Management (DBM) nisugyot og P101.51 bilyunes nga budget alang sa National Health Insurance Program sa 2024, usbaw nga P1.28 bilyunes gikan sa kasamtangang budget, aron madugangan ang gidaghanon sa mga benepisyaryo ingon man madoble ang annual premium rate sa persons with disability (PWD) ngadto sa P5,000 gikan sa kasamtangang P2,400.

Ang gisugyot nga 2024 nga badyet makabenepisyo sa kapin sa 21 milyunes ka mga tawo, diin 1.31 milyon ang mga kabos ug way pinansyal nga kapabilidad nga mga pasyente nga dili makasarang sa kalidad nga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas, matod ni Secretary Amenah Pangandaman sa usa ka pamahayag sa Biyernes, Oktubre 27, 2023.

Ang Republic Act 11223 o ang Universal Health Care Act, nga gipirmahan niadtong 2019, nagmando sa Philippine Health Insurance Corp. o PhilHealth sa paghatag og health insurance coverage ug pagsiguro sa barato ug accessible nga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas alang sa tanang Pilipino.

Ang gisugyot nga 2024 nga badyet “makapalig-on sa mga nag-unang pasilidad sa pag-atiman sa kahimsog sa nasod, lakip ang tabang medikal nga nagkantidad og P22.26 bilyunes ngadto sa 1.31 ka milyon nga mga kabos ug way kapabilidad nga pinansyal nga mga pasyente nga dili makasarang o maka-access sa kalidad nga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas,” ingon ni Pangandaman.

Ang gisugyot nga mga benepisyo sa programa sa PhilHealth gilauman nga modangat ngadto sa 12.75 ka milyon nga mga kabos nga miyembro nga giila sa National Household Targeting System ubos sa Department of Social Welfare and Development, ingon man 8.26 milyon ka mga senior citizen. Ang mga senior citizen gihatagan og mandatory PhilHealth coverage ubos sa Republic Act 10645 of 2014.

Dugang pa, 15,000 ka mga pasyente nga way pinansiyal nga kapabilidad, 136,000 ka walay trabaho nga mga PWD ug 25,512 ka mga tawo nga giila sa Payapa at Masaganang Pamayanan (Pamana) Peace and Development Program ang target usab nga mga benepisyaryo.

Ang Pamana gilusad niadtong 2011 isip prayoridad nga programa sa Nasyonal nga Gobyerno aron suportahan ang Peace and Development Agenda, ilabina sa pagpatuman sa “peace-promoting, catch-up socio-economic development in conflict-affected and conflict-vulnerable areas,” sumala pa sa Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity.