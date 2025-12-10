P102M cash incentives sa Sr. Citizens, PWDs sa Naga gikuwestiyon sa COA

Nipalag ang Commission on Audit (COA) sa P102.358 milyunes nga cash incentives sa Naga City, Cebu alang sa mga senior citizen, solo parents, ug PWDs niadtong 2023 ug 2024 tungod sa daghang mga sayop ug kakuwang sa dokumento.
Naobserbahan sa COA nga wa’y pormal nga lagda kon kinsay kwalipikado hinungdan nga naapil sa payroll ang mga patay na, naay doble nga pangalan, ug mga beneficiaries nga nakadawat sa duha o tulo ka kategorya.
Nadugay ang pag-uli sa mga unclaimed funds balor og P7.3 milyunes ug kakuwang sa mga ID o authorization letters sa payroll.
Niadtong 2023, nagpagawas og cash advance ang siyudad sa wala pa ma-approve ang Supplemental Budget.
Niabot og P22.6 milyunes ang natigom nga “unclaimed incentives” sukad 2017 nga wala ma-monitor og tarong.
Nangatarungan si Mayor Valdemar Chiong sa interview niadtong Disyembre 10, 2025, naaksiyonan na sa iyang team ang mga obserbasyon sa COA.
Atol sa ilang entrance conference, gipahibalo siya nga natubag na ang mga pangutana sa auditors, apan andam gihapon sila sa pag-atubang sa uban pang nahabilin nga isyu.
Gimanduan ang siyudad nga maghimo og centralized database sa beneficiaries ug pormal nga implementing guidelines aron dili na masubli ang doble nga bayad ug maseguro nga moadto ang pundo sa mga angayan makadawat. / CDF