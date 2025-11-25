P10.2M drugas nasakmit sa PRO 7 sulod sa 1 ka semana

Nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 ang balor P10.2 milyunes nga ilegal nga drugas sulod sa pito ka adlaw nga anti-criminality operation gikan Nobiyembre 16-22, 2025.
Kini subay sa pagpahugot sa seguridad sa kapulisan ning nagsingabot nga holiday season.
Sa tibuok semana ang tanang unit sa kapulisan sa PRO 7 nihingusog sa kampanya batok ilegal nga drugas, loose firearms, wanted persons, ug illegal gambling .
Kini gitumong aron pagpalambo sa seguridad sa publiko ug pagpugong sa kriminalidad subay sa pagsugod na pagdagsa sa mga tawo sa Sugbo isip mga bisita.
Sa kampanya batok sa illegal drugs nakasakmit ang PRO 7 og 1,511.87 gramos nga shabu nga dunay standard drug price nga P10,280,716 ug pagkasikop sa 213 ka mga drug suspects atol sa 179 ka anti-illegal drug operations.
Samtang nakaimbargo sab ang kapulisan og 35 ka dili lisensyado nga armas, usa ka granada, ug 95 ka bala sa nagkalainlaing kalibre sa armas.
Kini nga operations gitumong aron mapugngan ang mga kaso sa pagpamusil sa rehiyon 7 ug hinimo sa mga criminal nga mogamit og armas diha sa komunidad ilabi na ning nagkaduol na ang kalihukan sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Gipasigarbo sab sa PRO 7 nga ang giumol nga tracker team nga mao unyay mogukod sa mga nalambigit sa anomalusong flood control project, nakasikop na og 94 ka wanted individual lakip na ang unom ka Regional Level Most Wanted Persons, 4 ka provincial level, duha sa city level ug upat ang municipal level. / AYB