P10.3M shabu, 162 ka durugista nadakpan

Gipakusgan pa sa Police Regional Office 7 ang ilang kampanya batok sa kriminalidad subay sa pagbukas sa mga kalihukan sa Sinulog niadtong Enero 11, 2024.

Tungod niini, ang kapulisan sa Central Visayas nakasakmit og P10.3 million nga balor sa ilegal nga drugas atol sa tulo ka adlaw nga regionwide Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations (Sacleo) bisan sa ilang ka busy sa pagpatuman sa siguridad sa 459th Fiesta Señor.

Nagsugod ang operations sa Enero 8, 2024 ug natapos sa Enero 10, 2024 nga niresulta sa pagkasikop sa 162 ka illegal drug personalities ug pagka sakmit sa 1,516.74 gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P10,313,832.

Matod ni Police Brigadier General Anthony Aberin, pangulo sa kapulisan sa Central Visayas, nga ang pagpakatap sa liboan ka mga polis sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga kalihukan sa Sinulog dili makabalda sa ilang kampanya batok sa mga kriminal.

“Our sole intent is to deliver a safe, secured, and solemn Sinulog 2024 and with the help of our partners in the law enforcement agencies, various stakeholders, and the constituents of Central Visayas, we are optimistic that the entire celebration will be safe and secured,” matod ni Aberin.

Samtang moabot usab sa 126 ka dili lisensyado ug wala ma renew nga mga armas ang naimbargo sa kapulisan, 15 ka mga tawo ang nadakpan sa pagdala sa maong mga armas.

Nakasikop usab sila og 234 ka mga sugarol human maatli nga nagsugal sama sa tigbakay ug uban pa ug pagka sakmit sa P23,064.50 nga kwarta sa sugal.

Gihingusgan usab sa kapulisan ang pagpangita sa mga wanted person diin sulod lang sa tulo ka adlaw sila nakasikop og 12 ka most wanted persons ug 115 ka pinangita sa balaod nga nag-atubang og lainlaing matang sa kaso.

Ang tanang mga suspek ug akusado naa karon sa kustodiya sa kapulisan.