P10.4B illegal drugs sa 2023

Nasakmit sa law enforcement agencies ang mokabat sa P10.41 bilyunes nga kantidad sa ilegal nga drugas gikan sa Enero hangtod sa Disyembre 2023 taliwala sa pagpatuman sa bag-ong pamaagi sa administrasyong Marcos sa pagsulbad sa hulga sa drugas.

Ang Philippine National Police (PNP) nitaho nga 56,495 ka drug suspects ang nasikop atol sa pagpahigayon sa 44,000 ka anti-illegal drug operations sa maong panahon.

Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa Department of the Interior and Local Government (DILG), Dangerous Drugs Board (DDB), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ug PNP, nalimpyuhan sa gobyerno ang 27,968 ka barangay sa ilegal nga drugas.

Ang Malacañang nagkanayon sa usa ka bulag nga annual accomplishment report nga 23 ka probinsiya, 447 ka lungsod, ug 43 ka siyudad ang nagtukod sa ilang tagsa-tagsa ka community-based drug rehabilitation programs (CBDRPs) sukad niadtong Disyembre 27, 2023.

Matod pa nga 50 ka probinsiya, 1,160 ka mga lungsod, ug 30 ka mga siyudad ang adunay functional Anti-Drug Abuse Councils (ADACs) nga nag-implementar sa anti-drug priorities sa lokal nga lebel samtang 74 in-patient treatment ug rehabilitation facilities ang gibutang usab sa tibuok nasod.

Ubos sa anti-illegal drugs approach ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang mga paningkamot nakasentro sa rehabilitation, reintegration, ug preventive education nga mga programa ilabi na sa mga batan-on. (TPM / SunStar Philippines)