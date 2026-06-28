P10.5 milyones nga shabu, nasakmit atol sa buy-bust

Kapin sa P10.5 milyones nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa kapulisan sa managlahing dapit sa siyudad sa Sugbo niadtong Biyernes ug Sabado, Hunyo 26-27, 2026.
Ang labing uwahi nga buy-bust nahitabo alas 12:20 sa kaadlawon niadtong Sabado, Hunyo 27, sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Team (SDET) sa Mabolo Police Station didto sa Sityo San Isidro, Barangay Mabolo.
Ang suspek giila nga si Cristito Tumampo Jr., 26 anyos, ug molupyo sa Sityo Magsaysay, Barangay Sawang Calero. Si Tumampo nalakip sa listahan sa PNP isip usa ka High Value Target (HVT). Nasakmit gikan kaniya ang gituohang shabu nga motimbang sa 100 gramos nga adunay standard drug price nga P680,000, lakip na ang buy-bust money.
Samtang niadtong Biyernes pasado alas 11:10 sa gabii, Hunyo 26, gidakop usab ang usa ka 21-anyos nga drug pusher human maposasan sa mga operatiba sa City Intelligence Unit (CIU) didto sa V. Rama, Barangay Calamba sa dakbayan sa Sugbo.
Giila ang dinakpan nga si James Eduard Nabua, kinsa nagpuyo ra usab sa maong dapit. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang daghang putos sa shabu nga motimbang og 550 gramos ug adunay balor nga P3,740,000. / AYB