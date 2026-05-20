P10.6M nga balor sa shabu nasakmit sud sa 6 ka adlaw

Kapin sa P10.6 ka milyon nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sulod lang sa unom ka adlaw nga operasyon batok sa kriminalidad gikan niadtong Mayo 10 hangtod 16, 2026.
Ang maong mga operasyon sa tibuok Central Visayas misangpot usab sa pagkasikop sa 471 ka mga indibidwal.
Base sa datos sa PRO-7, moabot sa 214 ka drug suspects ang nangadakpan diin nasakmit gikan kanila ang 1,565.91 gramos nga gituohang shabu.
Kini duna’y standard drug price nga P10,648,188.
Sa gihingusgan nga manhunt operation batok sa mga wanted nga duna’y pending warrant of arrest, naka-sikop ang PRO-7 og 109 ka pinangita sa balaod.
Lakip niini ang 20 ka Most Wanted Persons (MWP) ug 89 ka ordinaryong wanted.
Kining mga MWP maoy priority target sa kapulisan gumikan sa gibug-aton sa ilang mga kaso sama sa heinous ug high-impact crimes.
Sa kampanya batok loose firearms o walay lisensiyang armas, 26 ka suspetsado ang nadakpan diin nasakmit ang 53 ka lain-laing kalibre sa armas, usa ka granada, ug 100 ka bala.
Laing upat ka armas ang boluntaryong gitahan ubos sa “Oplan Katok”, usa ka inisyatiba sa kapulisan diin gibisita ang mga tag-iya og armas nga wala ma-renew ang papeles aron temporaryo kining i-surrender sa estasyon.
Sa laing bahin, 122 ka mga sugarol ang nangadakpan sa kampanya batok ilegal nga sugal sama sa illegal numbers game, diin nasakmit usab ang P20,442 nga pusta o bet money.
Gidayeg ni PRO-7 Acting Regional Director Arnold Abad ang iyang mga sakop sa operating units sa wala’m hunong nga kampanya batok sa krimen aron magpabilin nga luwas ug malinawon ang rehiyon.
Gimanduan usab ni Abad ang tanang yunit sa kapulisan sa Central Visayas nga palig-unon pa ang pagpatuman sa “Safer Cities” initiative sa Department of the Interior and Local Government (DILG) aron mas mapalambo ang public safety, crime prevention, ug community security. / AYB