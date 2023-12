P10.6M nga insentibo gitunol na sa POC

Pormal na nga gipangtunol sa Philippine Olympic Com­mittee (POC) ang balor P10.6 million sa kinatibuk-­an ngadto sa Pinoy nga mga atleta nga nakalangkat og medalya sa miaging Asian Games sa Hangzhuo, China.

Gihimo kini sa POC atol sa ilang General Assembly niadtong Martes, Disyembre 12, 2023 sa Ocean Palace Restaurant sa Parañaque City.

“It was a General Assembly where the POC family came together in joy and camaraderie (and) full of Christmas spirit,” pamahayag ni POC president Abraham “Bambol” Tolentino nga napatik sa Spin.ph.

“We didn’t discuss any topic, but just giving the incentives and hosting our Christmas Party.”

Ang Pilipinas nakahakot og upat ka gold medals, duha ka silver medals ug 12 ka bronze medals sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon.

Ang mga naka-gold nakabulsa og P1 million matag usa, P500,000 matag usa sa mga naka-silver, ug P300,000 sa mga naka-bronze.