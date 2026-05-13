P10.8M nga drugs nasakmit gikan sa bodegero og shabu

Dul-an sa duha ka kilo sa gituohang shabu ang nasakmit sa Special Operation Unit 7, PNP Drug Enforcement Group nga mobalor og P10.8 milyunes atol sa gilusad nga buy-bust ala 1:41 sa kaadlawon, Miyerkules, Mayo 13, 2026, sa C. Padilla Candido Street, Barangay Duljo Fatima,Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Laurence Tolibas Sinadhan, 50, taga Sityo Laguna B. Aranas Extension, Barangay Duljo Fatima .
Nasakmit sa mga operatiba ang usa ka dakong putos ug laing unom ka putos sa gituohang shabu nga motimbang ang tanan sa 1,600 gramos nga dunay standard drug price nga P10,880,000.
Ang maong mga ebidensya giduso na sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Sa imbestigasyon sa PNP SOU 7 nga dul-an sa usa ka tuig nila nga gipanid-an ang maong suspek human nigawas ang iyang pangalan sa target list isip high value individual.
Base sa gitug-an sa suspek, makabaligya siya og usa ngadto sa tulo ka kilo nga shabu matag duha ka adlaw.
Ang suplay sa ilegal nga drugas gipanag-iya sa usa ka person deprived of liberty sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) sa Barangay Kalunasan. Ang suspek maoy bodegero ug siya sab ang mo-deliver sa shabu sa customer ubos sa kamanduan sa iyang amo nga naa sa sulod sa CPDRC.
Ang iyang area sa distribution mao ang tibuok Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, ug Lapu-Lapu.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 nga ipasaka sa kapulisan batok sa suspek. / AYB