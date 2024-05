P10K nadawat sa 40 ka mga vendor nga nasunogan

Moabot sa P400,000 ang gipang-apod-apod ni Barili Mayor John-John Garcia sa 40 ka mga market vendor nga nangabiktima sa milabay’ng sunog sa public market sa Poblacion, Barili.

Ang ayuda gipaagi sa buhatan ni Congressman Pablo John Garcia gikan sa Dept. of Social Welfare and Devt. -Assistance for Individuals in Crisis Situations (DSWD-AICS) diin nadawat niini ang tag P10,000.

Matod ni Garcia nga ubay-ubay sa vendors ang nagkinahanglan og abag nga pinansyal gumikan kay nawad-an usab sila og panginabuhian.

Ang sunog nahitabo niadtong Mayo 8, 2024 diin nahurot sa pagkasunog ang 21 ka stalls sa prutas nga midanyos og P35,000.

Walay labot ang kwentada sa mga prutas nga gitinda dihang niulbo ang sunog.

“Kining hinabang unta makatabang sa inyong pagbangon gikan sa trahedya. Bahala’g hinay-hinay, basta kanunay,” matod ni Garcia sa iyang Facebook post labot sa hinabang pinansyal. / ANV