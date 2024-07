P10M alang sa impormasyon aron Quiboloy madakpan

Dunay tanyag nga P10 milyunes nga reward ngadto ni bisan kinsa nga makahatag og impormasyon nga mosangpot sa pagkasikop sa wanted nga Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader nga si Pastor Apollo Quiboloy, kinsa adunay standing warrant of arrest sa human trafficking ug child and sexual abuse, matod ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr., Lunes, Hulyo 8, 2024.

Sa press conference sa Camp Crame, si Abalos nipahibawo og P1 milyon nga patong sa matag usa sa mga kauban ni Quiboloy nga sila si Crisente, Paulene ug Ingrid Canada, Sylvia Cemañes ug Jackielyn Roy.

“Gusto ko ianunsyo sa mga nanood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghahanap sa kanila at nag-offer ng reward ng P10 million for any information leading to the arrest of Pastor Apollo Quiboloy and P1 million each for Cresente Canada, Paulene Canada, Ingrid Canada, Jackielyn Roy at Sylvia Cemanes,” matod ni Abalos.

Si Abalos nagdumili sa pagbutyag sa mga indibidwal nga nag-amot-amot sa reward money tungod sa kasagmuyo sa kaso ni Quiboloy.

ABUSO

Niadtong Abril 1, ang Davao City Regional Trial Court niisyu og warrant of arrest batok kang Quiboloy ug lima ka uban pa tungod sa giingong paglapas sa Section 10(a) o ubang mga buhat sa child abuse ubos sa Republic Act (RA) No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Ang piyansa gitakdang P180,000 alang sa sexual assault ug P80,000 alang sa maltreatment.

Ang iyang kaubang akusado ni-surrender ug nibayad sa piyansa alang sa ilang temporaryong kagawasan.

Niadtong Abril 11, ang Pasig City Court niisyu usab og warrant of arrest batok kang Quiboloy ug lima pa tungod sa giingong paglapas sa Republic Act No. 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Walay piyansa nga girekomendar.

Giawhag ni Abalos si Quiboloy sa pagtahan ug pagmatuod sa iyang pagka-inosente atubangan sa korte.

“Sa nangyayaring ito parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan parang niyuyurakan. Magse-serve ka ng warrant parang ikaw pa ang masama. Simple lang, ang batas ay batas ang may kasalanan mananagot at yan ang gagawin naming Pastor Quiboloy,” matod ni Abalos.

“Ngayon simple lang may warrant, kung wala kang kasalanan malisod ka ba,” dugang pa niya.

Niadtong Hunyo 10, ang mga polis, lakip ang elite nga Special Action Force troopers, nibisita sa lima ka propyedad sa probinsya sa Davao nga iya ni Quiboloy sa tinguha nga isilbi ang iyang warrant of arrest. Ang mga otoridad napakyas sa pagpangita kaniya ug sa iyang kaubang akusado.

Nagtapok ang mga supporter ni Quiboloy atubangan sa nahisgutang mga propyedad sa tinguha nga dili makasulod ang mga polis sa mga compound.

Unom ka mga sakop sa KOJC nga giingong ning-atake sa mga polis sa Glory Mountain gamit ang mga sundang gipasakaan og kasong obstruction of justice. /TPM sa SunStar Philippines