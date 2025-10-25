Superbalita Cebu

P10M ang danyos, 16 ka pamilya nasunogan og balay sa Talamban

NAUGDAW: Gikataho nga adunay pito ka estraktura apil na ang usa ka furniture factory ang gilamoy sa kayo sa dihang niulbo ang sunog niadtong pasado alas 2:00 sa kadlawon, Sabado, Oktubre 25, 2025 sa Sityo Nasipit, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo. / JANE D. GALLARDO
Mokabat og P10.8 milyunes ang gibanabana nga danyos sa sunog sa Sityo Nasipit, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo alas 2:00 pasado sa kaadlawon, Oktubre 25, 2025.

Kini nakaapekto og pito ka mga estraktura lakip na ang dako nga furniture factory nga nahimutang sa maong dapit.

Sa imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection (BFP) nadawat ang alarma alas 2:22 sa kaadlawon ug giisa dayon sa first alarm alas 2:27.

Si Jason Sayco, 18, usa sa mga trabahante sa Pelayo's Furniture nga naapil og kaugdaw sa sunog nibutyag nga ilang namatikdan nga ang kayo nagsugod sa ubos nga bahin nga dunay daghang paabangan nga kwarto ug kasagaran mga langyaw ang nag-okupar.

Nidugang si Sayco nga gisuwayan nila sa pagtabang apan dali nidakop ang kayo sa pulos kahoy ang naa sa ilang factory.

Sa inisyal nga report gikan sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), moabot ngadto sa 11 ka mga balay ang a­pektado sa maong sunog nga gilangkuban og 20 ka pamilya ug moabot sa 81 ka mga indibidwal.

Hingpit nga naugdaw ang unom ka mga balay samtang lima usab ang partially burned.

Gikataho nga wala ray naangol samtang ang mga biktima ka­samtangang gipahimutang sa babaw nga bahin sa barangay hall. Padayon ang imbistigasyon sa ka­bomberohan sa hinungdan sa ma­ong sunog. / Dugang taho ni CAV

