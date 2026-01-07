P10M ihatag sa Kapitolyo sa Sinulog Foundation Inc.

Nigahin og P10 milyunes nga financial assistance ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo alang sa Sinulog Foundation Inc. (SFI).
Kini gamiton alang sa nagkadaiyang mga kalihukan sa naghinangat nga Sinulog 2026 sa Enero.
Gawas sa hinabang alang sa SFI, gipahibalo usab ni Gobernador Pamela Baricuatro nga duna’y dugang pundo alang sa mga lokal nga kagamhanan gikan sa probinsiya nga mosalmot sa kompetisyon.
Tag P5 milyunes alang sa mga lungsod ug tag-P3 milyunes alang sa mga dakbayan.
Sa kinatibuk-ang 37 ka contingents nga magsangka karong tuiga, walo niini ang gikan sa Lalawigan sa Sugbo.
Kini gilangkuban sa mga Dakbayan sa Toledo, Carcar, ug Mandaue ug mga Lungsod sa Alcoy, Asturias, Carmen, Dumanjug, ug Moalboal.
Guest contingent ang Dakbayan sa Danao.
Gipadayon sab ni Baricuatro ang tradisyon sa Kapitolyo diin gipahibalo niya nga mosayaw siya sa Sinulog isip iyang personal nga halad ug pasalamat.
Gawas sa kompetisyon, duna usab ipahigayon nga Barrio Fiesta sa Kapitolyo.
Gilauman nga tambungan kini sa mga opisyal gikan sa kaulohan ug mga bisita gikan sa nagkadaiyang sektor.
Aron maseguro nga luwas ang tanan, duna nay gihan-ay nga security plans ang probinsiya alang sa ilang contingents.
Tumong niini nga malikay sa bisan unsang risgo o kakulian ang mga mosalmot ug ang mga tumatan-aw sa tibuok panahon sa kasaulogan. / ANV