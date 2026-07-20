P10M nga pundo alang sa karsada sa San Francisco, gigahin sa Kapitolyo

Moabot sa P10 milyunes nga pundo ang gigahin sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo alang sa pagpaayo sa mga kadalanan sa Lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes.
Ang maong pundo gitunol mismo ni Gobernador Pamela Baricuatro atol sa iyang pagbisita sa isla niadtong Lunes, Hulyo 20, 2026, isip kabahin sa tinguha sa probinsiya nga palambuon ang mga agianan aron mas mapadali ang patigayon ug transaksiyon sa lugar.
Aron maseguro ang kaluwasan ug hayag nga mga agianan sa gabii, gi-turn over sab sa probinsiya ang 1,000 ka mga solar light ngadto sa maong lungsod.
Gawas sa pundo sa karsada, nakadawat sab og tabang pinansiyal ang pipila ka mga barangay sa San Francisco alang sa ilang mga lokal nga proyekto.
Ang Barangay Himensulan nakadawat og P250,000 alang sa social-cultural activities ug pagpamalit og mga tent.
Ang Barangay Cabonga-an gihatagan og P150,000 alang gihapon sa social-cultural activities.
Ang Barangay San Isidro nakadawat og P50,000 alang sa pagpamalit og mga lamesa.
Nitambong sab sa maong kalihukan sila si Provincial Administrator Ace Durano, Provincial Board Members Red Duterte ug Mike Villamor, kauban sila si Mayor Alfredo Arquillano, Vice Mayor Aly Arquillano, ug uban pang mga opisyal sa lungsod.
Human sa tigom, gikatakda nga molibot ang gobernador sa mga dapit nga labing apektado sa milabay'ng Bagyong Tino sa mga lungsod sa San Francisco, Tudela, ug Poro. / ANV