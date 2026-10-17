P10M nga US grant gihatag sa Lapu-Lapu

Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og P10 milyones nga pundo gikan sa kagamhanan sa Amerika alang sa programa kontra tuberculosis (TB).
Personal nga mibisita si United States Ambassador to the Philippines Lee Lipton sa Lapu-Lapu City Hall niadtong Biyernes, Oktubre 16, 2026, alang sa pagtugyan sa P10 milyones nga grant nga gamiton sa pagpalig-on sa programa sa pagpugong ug pagtambal niadtong nataptan sa TB sa siyudad.
Mainito’ng gidawat nila ni Mayor Cindi King-Chan ug Kongresista Junard “Ahong” Chan si Ambassador Lipton, uban sa iyang asawa.
Gipahayag usab sa mayor ang iyang pasalamat sa gobyerno sa Estados Unidos tungod sa padayon nga suporta niini sa mga serbisyong panglawas sa Lapu-Lapu City.
Ang maong hinabang, nga gihatag pinaagi sa Tuberculosis Implementation Framework Agreement (TIFA) ug Health Commitment Grants, gamiton sa City Health Office sa pagpalambo sa pag-ila sa mga kaso sa TB, pagdayagnos, pagsubay sa mga tawo nga posibleng natakdan, ug pagtambal sa mga pasyente, lakip ang paghatag og akses sa gikinahanglang mga tambal.
Tumong sa maong inisyatiba nga mas mapaduol ug mas mapadali ang paghatag sa mga serbisyo sa programa ngadto sa mga residente, dili lamang sa mainland sa Lapu-Lapu kondili lakip usab sa mga barangay sa mga isla.
Gidayeg usab ni Mayor Cindi ang paningkamot sa Department of Health (DOH) Central Visayas ug sa mga lokal nga kawani sa panglawas sa pagpatuman sa mga programa sa dakbayan batok sa tuberculosis.
Mitambong usab sa maong kalihokan si Bise Mayor Dr. Celsi Sitoy, ang mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod, DOH Central Visayas Regional Director Dr. Joshua Brillantes, mga kawani sa City Health Office, ug mga representante sa Embahada sa Estados Unidos. / PR