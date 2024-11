P11.5M danyos sunog sa GMC

Usa ka sunog ang niigo sa Industrial Building sa General Milling Corporation (GMC) sa Barangay Pajo, Siyudad sa Lapu-Lapu, alas 8:36 sa buntag, Lunes, Nobiyembre 4, 2024.

Giisa ang sunog sa first alarm sa alas 8: 40 sa buntag, fire under control sa alas 8:54 sa buntag ug gideklarar nga fire out sa alas 9:32 sa buntag.

Apan ang dali nga napawong nga sunog nagbilin og danyos nga gibanabanang moabot sa P11,520,600.

Hinuon, way kinabuhi nga naangin ug way gikataho nga samdan sa sunog.

Sa pakihinabi ni FO3 Jopet Obiña, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa hinungdan sa maong sunog ug wala pay update sa pag-follow up ning mantalaan hangtod sa sayong gabii kagahapon, Nobiyembre 4. / DVG