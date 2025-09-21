P11.9B budget sa 2026 giduso ni Gov. Pam

Niduso si Cebu Gov. Pamela Baricuatro og P11.9 bilyones nga budget alang sa 2026, mas ubos kaysa P25 bilyones nga budget nga gitagana karong tuiga.
Matod niya nga ang bag-ong kantidad nagpakita sa tinuod nga financial capacity sa probinsya ug nagtumong sa pagtapos sa iyang gitawag nga “bloated” kon naghinobra nga budget.
Sa usa ka pamahayag gikan sa Capitol Public Information page niadtong Sabado, Septiyembre 20, 2025, P1.3 bilyones sa gisugyot nga alokasyon alang sa hospital upgrades ug P1.45 bilyones alang sa infrastructure projects.
“We don’t want to focus wholly on infrastructure while our hospitals remain in disarray,” matud ni Baricuatro.
Gahinan usab og budget ang Provincial Disaster Management Program alang sa pagtukod og mga relief warehouses sa Carcar City ug Danao City.
Dugang ni Baricuatro nga ila usab nga i-prayoridad ang pagpalig-on sa Provincial Nutrition Council, nga moserbisyo niadtong mga lungsod nga adunay labing taas nga malnutrition rates.
Kahinumdoman nga gilusad sa gobernador ang tulo ka mobile kitchens sulod sa iyang unang 100 ka adlaw sa katungdanan, aron masumpo ang kagutom ug mapauswag ang food security, sa pakigtambayayong sa National Nutrition Council.
Ang ordinansa alang sa P11.9-bilyones nga budget gi-andam na alang sa deliberasyon sa Cebu Provincial Board. / CDF