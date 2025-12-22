P11.9B nga budget sa Kapitolyo aprubado na sa ikaduhang pagbasa

Aprubado na sa ikaduhang pagbasa ang P11.9 bilyunes nga pundo alang sa 2026 atol sa regular session sa Provincial Board niadtong Lunes, Disyembre 22, 2025.
Si Board Member Celestino “Tining” Martinez, chairman sa Committee on Budget and Appropriations, maoy niduso sa ordinansahon nga naglakip sa pundo alang sa sunod tuig.
Sa nasayran sa milabay nga deliberations, adunay rekomendasyon nga laslasan ang mga pundo nga gigahin alang sa nagkalainlain nga departamento nga moabot sa kinatibuk-an nga P178 milyunes, diin adto kini kuhaon sa giduso nga pundo nga P11.9 bilyunes.
Una na nga gipasabot sa komitiba nga sobra ra ang gigahin nga pundo o ba kaha wala kini nahiuyon sa opisina nga gigahinan niini.
“Nahinayon gihapon to ang P178 (million) but we sort of re-appropriated it for let’s say if I were to be sa among istorya that P178 would probably go to the purchasing of additional equipment sa kana bitaw task force sa engineering,” matod ni Martinez sa Disyembre 22.
“Labi na karon nga daghang repairs sa mga guba nga structures during the earthquake and clearing operations sa flood and mao na among nasabutan with the executive,” dugang ni Martinez.
Bisan og giaprubahan niini ang kinatibuk-ang pundo, adunay mga amendment nga girekomendar ang hunta ilabi na ang kahimtang sa Cebu People’s Action Center (CPAC).
Ang CPAC gigahinan og P14 milyunes alang sa operasyon niini.
Una na nga giklaro nga ang maong opisina namugna pinaagi sa usa ka Exrcutive Order hinungdan nga dili kini pwede nga magbaton og pundo sama sa ubang departamento.
Butang hinuon kini nga gihangop sa executive department, matod ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empaces.
Subay niini, gikalipay sab ni Empaces ang maong kalambuan diin iyang gikonsiderar nga usa ka “realistic” nga budget ang giaprubahan sa hunta.
Ang ikatulo ug uwahing pagbasa ug pagpasar sa pundo magdepende pa sa desisyon sa hunta ilabi na nga sunod-sunod na ang holiday human sa pasko.
Gilauman nga mobalik ang session sa 17th Sangguniang Panlalawigan sa unang semana sa Enero 2026. / ANV