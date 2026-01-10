P11.9B nga pundo sa Sugbo aprobado na

Hingpit na nga napasar ug napirmahan niadtong Enero 8, 2026, ang Appropriation Ordinance alang sa annual budget sa Probinsiya sa Sugbo sa tuig 2026.
Kini human ang sobra sa usa ka bulan nga makuting deliberasyon sa giduso nga P11.9 bilyunes nga pundo sa kagamhanan sa lalawigan.
Pinaagi sa usa ka special session sa 17th Sangguniang Panlalawigan, giaprubahan sa mga bokal ang maong ordinansa nga gikalipay og dako ni ABC President ug ex-officio Board Member Celestino “Tining” Martinez, nga maoy chairman sa Committee on Budget and Appropriations.
Nagpasalamat si Martinez sa iyang mga kauban sa hunta sa pagsuporta sa maong pundo.
Suma niya, dili sayon ang giagian sa maong budget tu-ngod sa nagkadaiyang diskusyon sa realignment sa pundo, ingon man ang pagtubag sa mga legal ug teknikal nga mga huna-huna nga milanat og kapin usa ka bulan.
Bisan pa niini, kompiyansa si Martinez nga human sa maong pagtuon, nakab-ot sa komitiba ang saktong balanse alang sa panginahanglanon sa mga Sugboanon.
Gipakita usab niini ang lig-on nga kooperasyon ug commitment sa executive ug legislative branch sa pagseguro nga adunay transparency ug accountability sa pagdumala sa kwarta sa katawhan.
Dugang niya, nanghinaot ang hunta nga ang gobernador ug ang mga hingtungdan nga departamento sa kapitolyo mosiguro nga ang pundo madumala sa saktong paagi. / ANV