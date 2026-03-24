P1.1M ang danyos sa sunog sa Brgy. Buaya

Gibana-banang moabot sa P1.1 milyon ang danyos sa niulbong sunog sa usa ka residential area sa Sityo Saac 2, Zone 7, Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Martes sa buntag, Marso 24, 2026.
Nadawat sa Lapu-Lapu Fire District ang alarma mga alas 9:07 sa buntag ug daling giisa ngadto sa first alarm.
Tungod sa kahagip-ot sa dalan ug kasikit sa mga balay nga ginama sa light materials, giisa kini sa second alarm paglabay sa 11 minutos.
Tungod sa daling pagresponde sa mga bombero gikan sa Mactan Station, Maribago, Lapu-Lapu City DRRMO, ug mga fire volunteers, nakontrolar ang kayo sa alas 9:39 sa buntag ug hingpit nga napawong paglabay sa diyes minutos.
Matod ni Fire Officer 2 Rowel Brañanola, usa sa mga imbestigador, walay gikataho nga nakalas o naangol sa maong trahedya.
Nasayran nga nagsugod ang sunog sa panimalay ni Bernadette Inot, apan padayon pa nga gisuta sa mga awtoridad ang tinuod nga hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.
Base sa datos gikan sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO), mokabat sa 25 ka mga balay ang naapektuhan sa sunog.
Sa maong gidaghanon, 20 ka balay ang hingpit nga naugdaw ug lima ang partially burned.
Ang maong sunog nagbilin og 26 ka pamilya o kinatibuk-ang 115 ka mga indibidwal nga nawad-an og panimalay ug temporaryong gipahimutang sa evacuation center aron mahatagan og dinaliang hinabang. / JDG