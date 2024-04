P11M drugas nasakmit sud sa 1 ka adaw sa CV

Sud sa usa ka adlaw, nakasakmit ang Police Regional Office (PRO) 7 og kapin sa P11 milyunes nga balor sa illegal nga drugas sa Central Visayas (CV) sa Biyernes, Abril 19, 2024.

Sa data gikan sa PRO 7, nasuta nga nasakmit ang 762 gramos sa illegal nga drugas nga dunay standard drug price nga P5.1 milyunes nga niresulta sa pagkasikop sa upat ka drug personalities.

Tungod niini, si Police Briga­dier General Anthony Aberin, hepe sa PRO 7, nii­ngon nga ang gidaghanon sa illegal nga drugas nga nasakmit resulta sa intelligence-dri­ven operations.

“The arrest and seizure is a proactive law enforcement strategy to deny the proliferation of illegal drugs in Central Visayas through the conduct of an aggressive and relentless anti-drug campaign in accord with the law,” matod ni Aberin.

Sa dakbayan sa Talisay, usa ka joint operation gilusad sa Provincial Drug Enforcement Unit ug Talisay City Police Station alas 9:00 sa Biyernes sa buntag nga niresulta sa pagkasikop sa 38 anyos nga suspetsado nga nakuhaan og 150 gramos nga mobalor sa P1,020,000.

Lakip sa nadakpan sa laing operation didto sa Sityo Ilang-ilang, Barangay Lagtang, dakbayan sa Talisay nga giila lang sa alyas nga ‘Renren’ nga nakuhaan og 55 gramos sa gituohang shabu nga mokantidad og P374,000.

Nilusad usab og dungan nga operation ang kapulisan sa Dumaguete City, Negros Oriental nga misangpot sa pagkasakmit sa 322.94 gramos nga dunay standard drug price nga P2,121,192 gikan sa usa ka alyas Elmer sa Purok Maisan, Barangay Camanjac, alas 9:19 sa gabii sa susamang adlaw.

Pagka alas 10:10 sa gabii, laing drug personality ang nadakpan sa mga sakop sa City Intelligence Unit ug City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office nga nakuhaan og 300 gramos nga mokantidad sa P3,040,000 sa dalan M. Logarta sa Barangay Subangdaku.

Ang mga suspetsado kasamtangan nga gipangbalhog sa lainlaing custodial facilities sa kapulisan nga milusad sa maong anti-illegal drug operations samtang ang ebedensya nga nasakmit gi-turn over kini sa Philippine National Police (PNP) Forensic Unit 7 alang sa analysis. / AYB