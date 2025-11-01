P1.1M nga peke nga sigarilyo nasakmit sa CIDG

Moabot ngadto sa P1.1 million nga balor sa ilegal nga mga sigarilyo ang nasakmit sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit atol sa gilusad nga operation alas 10:20 sa gabii, Biyernes, Oktubre 31, 2025 sa S. Osmeña Street, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo.
Apil sa nironda ang Regional Highway Patrol Unit 7, Regional Intelligence Unit sa pakig-alayon sa Philip Morris Fortune Tobacco Company (PMFTC).
Ang maong operation nisikop sa tulo ka mga lalaki nga maoy nagkarga sa mga kinarton nga mga rim sa sigarilyo sa nagkalainlain nga brand nga iya sa Philip Morris Fortune Tobacco.
Ang mga suspek nga naa karon sa kustodiya sa CIDG-Regional Field Unit 7 mao silang alyas Ramel, 44, Arnold, 24, ug Ronie, 27, pulos molupyo sa isla sa Bantayan, Probinsya sa Sugbo.
Nakadawat ang GIDG 7 og intelligence report nga dunay usa ka sakyanan ang magkargahan og kinarton nga sigarilyo nga gituohang peke.
Tungod niini dali nga nilusad og surveillance monitoring ang CIDG 7 uban sa RIU 7 ug ilang nakumpirmar nga tinuod ang nakuha nga kasayuran sa dihang napalitan nila ug ang ilang napalit nga sigarilyo walay silyo sa kaha gikan sa kagamhanan sa Pilipinas.
Kini nagpasabot nga wala mobayad og buhis.
Human makuha ang impormasyon nilusad dayon ang CIDG 7 og operation samtang nagkinargahay ang mga suspek ug gipang-imbargo ang kinarton nga sigarilyo.
Nailhan hinuon sa CIDG ang nanag-iya sa maong kargamento ug giapil nila kini sa pagpasaka og kaso. / AYB