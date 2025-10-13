P11M nga shabu sakmit, 399 sikop sa operasyon sa PRO 7

Sulod sa usa ka semana nga anti-criminality operations sa kapulisan sa Central Visayas gikan sa Oktubre 5-11, 2025, nakasakmit sila og P11 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ug pagkasikop sa 399 ka mga responsable sa lainlaing krimen.
Kini bisan pa nga kadaghan sa mga polis ang gipadala sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo alang sa recovery effort nga gihimo sa Kapitolyo tungod sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Sa data nga gipahibalo sa Police Regional Office (PRO) 7 nakasakmit sila og 1.6 kilos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P11,081,756 ug pagkasikop sa 205 ka drug suspects.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, nga ang ilang all-out anti-criminality drive pinasubay sa programa sa acting PNP chief aron mapabilin ang kahusay ug kalinaw sa Central Visayas.
Samtang nakalusad sab ang kapulisan og 122 ka operations batok sa mga labing pinangita sa balaod og 18 ka most wanted persons ug 100 ka tawo nga dunay mga pending warrant of arrest ang nasikop.
Sa 18 nga giila nga most wanted person duha niini nalakip sa regional level, unom sa provincial, duha sa city level, ug walo ang municipal level.
Wala sab molugak ang kapulisan sa ilang kampanya batok loose firearms ug nakasikop sila og 18 ka mga suspek ug pagkasakmit sa 28 ka armas, usa ka granada, ug 54 ka rounds sa lainlaing kalibre sa bala.
Gipakusgan ang kampanya batok sa ilegal nga sugal sa tibuok rehiyon 7 diin 58 ka sugarol ang ilang napusasan nga pulos na napasakaan og kaso sa korte. / AYB