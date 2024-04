P11M ‘shabu’ nasakmit gikan sa drug courier

Nasikop sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) ang 46 anyos nga lalaki atol sa buy-bust sa Brgy. Jugan, lungsod sa Consolacion, amihanang Sugbo, alas 7:30 sa gabii, Miyerkules, Abril 10, 2024.

Ang suspek giila nga si Stephen Flaviano Solina, kanhi PUJ driver sa Manila, lumad nga taga Barangay Dungig, lungsod sa Sta. Teresita, Cagayan Valley.

Nakuha gikan sa suspek ang dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 1,625 gramos nga dunay standard drug price nga P11,050,000 nga gisulod sa Chinese tea bags ug itom nga backpack.

Ang mga sakop sa PIU-CPPO nakadawat og impormasyon labot sa pag-abot sa daghang supply sa ilegal nga drugas sa lalawigan sa Sugbo gikan sa Luzon hinungdan sa paglusad sa otoridad sa intelligence monitoring.

Nigawas ang ngalan ni Solina mao nga ila dayon nga gipanid-an ug sa dihang nasuta nga naabot na ang maong supply, gihimo dayon ang operasyon nga gipangulohan ni Police Lieutenant Francis Salvid nga ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Antonio Ananayo Jr. subay sa kamandoan ni Police Colonel Percival Zorrilla, hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo.

Gawas sa ilegal nga drugas naimbargo usab sa kapulisan ang usa ka .22 magnum revolver nga dunay upat ka mga bala.

TAGA LUZON

Giangkon sa suspek nga naa siya kasamtangan nagpuyo sa San Mateo, Rizal ug dunay personalidad nga nagsugo kaniya nga ipahatod kini dinhi sa Sugbo bugti sa dakong suhol.

Sa matag kilo nga iyang mabaligya, duna siyay madawat nga P30,000.

Napugos, matod pa, siya sa maong trabaho tungod kay duna pa siyay gipaeskwela nga anak ug tungod sa kalisud nisugal siya bisan sa ka risgo.

Wala masayod ang iyang pamilya nga nahimo na siya nga drug courier tungod kay ilang nahibaw-an driver siya ug dunay mga long distance nga biyahe.

Makalima na siya ka higayon nga nakadala og daghang supply sa shabu sa Sugbo.

Ang labing una nidala siya og usa ka kilo niadtong Enero 2024. Ikaduha ug ikatulo niadtong Marso diin naka deliver siya og upat ka kilo ug ang ikaupat sa Abril, diin siya nakadala og upat ka kilo sa shabu.

Kining upat ka mga higayon pulos malampuson ang iyang pag deliver kay niabot sa mga local drug player.

Iyang giangkon nga gisulod lang niya sa backpack ang kinilo nga shabu ug isakay niya’g bus gikan sa Metro Manila hangtod naabot siya sa Sugbo nga wa masusi ang iyang kargamento.

“Nag tanong-tanong lang ako kung saan sasakay papunta sa Cebu, commute lang ako at fist time kong nahuli,” matod ni Solina.

Wala siyay kontak sa Sugbo, apan ang instruction sa iyang agalon mao ang pagpaabot sa tawag sa cellular phone kon kinsa ang iyang hatdan dinhi.

Duna nay ngalan ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo kinsa ang amo sa suspek nga maoy sunod nga target sa ilang mga anti-illegal drug operation sa mosunod nga mga adlaw.

Si Police Colonel Percival Zorrilla, hepe sa CPPO, nidayeg sa iyang mga personnel nga nakasakmit sa maong gidaghanon sa ilegal nga drugas.

“The police force will be ruthless with its campaign against illegal drugs to assure the Sugboanons that the police will not rest to capture criminals in order to provide for a peaceful community,” matod ni Zorrilla.

Kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang atubangon nga mga kaso sa suspek. / AYB