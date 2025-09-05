P1,200 nga usbaw sa sweldo gipanawagan

NAGTAPOK atubangan sa buhatan sa Department of Labor and Employment (DOLE) 7 ang mga progresibong grupo sama sa Bagong Alyansang Makabayan kon Bayan Central Visayas, Anak Bayan, ug Kabataan Partylist ubos sa Sugboanong Mamumuong Nagkahiusa alang sa living wage aron ilang subling ipanawagan ang dugay na nila nga gitinguha nga mahatag na ang usbaw nga P1,200 nga suhol sa mga mamumuo.
Matod ni Jaime Paglinawan, ang chairperson sa Bayan Central Visayas nga human sa gihimong public hearing nga gisugdan niadtong Agusto 19, 2025, gisugdan na sab karon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang deliberasyon aron dunggon ang pagsaka sa suholan sa mga mamumuo sa Central Visayas.
Tungod niini, ilang gipanawagan nga ihatag sa mga trabahante ang suholan nga makabuhi sa pamilya diin ilang gilatag kon unsa man ang angayan na karon nga madawat nga suweldo sa mga mamumuo sanglit ang kasamtangan nga madawat nga inadlaw sa mga trabante karon dili gyud paigo.
Nipalanog sa iyang kasagmuyo si Paglinawan nga bisan sa giingon sa Philippine Statistics Authority nga ang Central Visayas maoy usa sa mga lugar nga adunay labing paspas nga pagsaka sa ekonomiya sa Pilipinas, apan ang mga yanong mamumuo ang naghago niini.
Gani sa dokumento nga ilang gihuptan nakamugna ang mga trabahante sa miaging tuig og P1.28 trillion diin nisaka kini itandi sa P1.11 trillion niadtong 2022 nga maoy hinungdan nga angayan lang nga hatagan na usab sa pagtagad ang mga trabahante nga maoy yawe sa kalambuan sa ekonomiya sa Pilipinas.
“Sakit kaayo palandungon sa atong kaigsuonang mamumuo nga panahon nga mopagawas og mga financial statement, nisaka ang net income sa mga negosyante, nisaka ang limpyong kita sa Top 1,000 corporation, gani sa talaan P2.4 trillion ang limpyong kita nganong dili man sila makahatag,” matod ni Paglinawan.
Gituki sab nila ang dakong kantidad sa budget sa gobiyerno alang sa flood control project nga moabot sa trilyunes ka pesos nga gikawat lang sa mga kongresista ug mga contractor.
Ilang gipanawagan sa gobiyerno nga ang maong dakong kantidad sa proyekto sa flood control kini maoy i-subsidize sa mga gagmay nga negosyante aron mabulahan ang mga kabos nga mga mamumuo.
Nilanat lang og pila ka minutos ang ilang programa ug dayong pamauli dala ang paglaom nga dunggon sa kadagkuan sa pamuo ang ilang mga yangungo.
Si Police Colonel Enrico Figuero, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, personal nga nag-supervise sa iyang mga sakop aron pagbantay sa gihimo sa mga raliyesta mihulagway nga malinawon ra ang gihimong protesta sa mga progresibong grupo. / AYB