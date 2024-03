P12.2M nga drugas nasakmit sa CCPO

Duha ka mga high value individual (HVI) nga kanhi nabalhug na sa bilanggoan sa kaso sa ilegal nga drugas, nadakpan og balik sa buy-bust sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office (CCPO) sa Lower Sario, Brgy. Bulacao, dakbayan sa Sugbo, alas 10:00 sa gabii, Martes, Marso 26, 2024.

Ang mga suspek giila nga sila si Joevanie Padigos Dela Cerna, alyas Banoy, 46, taga Brgy. Candulawan, dakbayan sa Talisay, ug Franco Cortes Corominas, alyas Daot, 44, taga Eskina Sudlon, Brgy. Lahug, syudad sa Sugbo.

Nasakmit gikan kanila ang dagkong mga putos sa gituohang shabu nga motimbang og 1,800 gramos nga dunay standard drug price nga P12.2 milyunes.

Matod ni Police Colonel Ireneo Dalogdog, hepe sa CCPO, nga base sa ilang imbestigasyon, ang duha nagsilbing drug courier ug bodegero sa drugas.

Ang duha pulos gipaubos sa surveillance sulod sa pila ka semana sa kapulisan human ninggawas ang ilang mga ngalan sa nanglabay nga mga dakop nga gikan nila ang supply sa ilegal nga drugas.

Human masuta ang impormasyon, gipahigayon dayon ang anti-illegal drug operation sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7).

Dugang ni Dalogdog nga gikan sa usa ka dakong drug personality ang supply sa ilegal nga drugas nga kasamtangan nga naka detain sa Leyte Regional Prison.

Makabaligya, matod pa, ang duha og tulo ngadto sa lima ka kilo matag semana diin ang ilang area mao ang Barangay Bulacao ug kasikbit nga mga barangay sa dakbayan sa Sugbo.

“Sumala pa sa impormasyon nga atong nakuha ang ilahang supply gikan kini sa usa ka drug personality nga known drug personality nga currently naka detain sa Leyte Regional Prison. Accordingly kining duha ka suspetsado they can dispose 3 to 5 kilograms sa isa ka semana,” matod ni Dalogdog.

Nadakpan na niadtong 2017 si Joevanie Dela Cerna sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas apan nakagawas sa milabay nga tuig ug nagdrayber sa habalhabal.

Matod pa, natintal siya pagbalik sa pagpamaligya sa ilegal nga drugas sanglit suholan siya’g P2,000 matag transaksiyon.

Giangkon ni Dela Cerna nga dunay tawo nga wala siya makaila ang moduol niya ug ihatag ang supply sa ilegal nga drugas ug mandoan kon asa kini ihatod.

Isulod lang kini sa u-box sa motorsiklo ug magpaabot siya sa dapit diin didto ang gikasabutan ug ang laing tawo na ang mokuha niini.

Tungod niini, si Dalogdog dunay bahad sa mga nalambigit sa ilegal nga ang kapulisan dili mohunong sa ilang kampanya pagpuhag sa ilegal nga drugas.

Ning panahon sa Semana Santa labing maayo nga mag hinolsol sa mga sala ug moundamg na sa pagpayuhot sa ilegal nga drugas, dugang niya.