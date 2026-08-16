P1.25M nga ayuda gibahin sa 16 ka OFW, NOK

Nikabat sa P1.25 milyon ang pinansyal nga tabang nga gipagawas sa Department of Migrant Workers Regional Office (DMW)-7 alang sa 16 ka Overseas Filipino Workers (OFWs) ug next-of-kin (NOKs) niadtong Agusto 14, 2026, sa Negros Oriental State University (Norsu) sa Dumaguete City.
Gihatag ang ayuda ubos sa Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na Nangangailangan (Aksyon) Fund, nga gitumong sa pagtabang sa mga OFW returnees nga anaa sa kalisdanan o adunay medikal nga panginahanglan, lakip ang mga NOKs sa namatay nga mga OFW.
Sa 16 ka benepisyaryo, 13 ang gikan sa Negros Oriental samtang tulo ang gikan sa Siquijor. Ang paghatag sa ayuda gihimo atol sa “LegisHear: Bawat Batas Mahalaga – Visayas League” nga gipahigayon sa Norsu, diin nakigtambayayong ang DMW 7 ug DMW Regional Office VI alang sa information ug knowledge-sharing session sa mga estudyante.
Gihatagan sab og impormasyon ang mga estudyante bahin sa mandato, mga programa ug serbisyo sa DMW, ilabi na ang mga tabang nga anaa alang sa mga OFW, ilang pamilya ug mga nagtinguha nga mahimong migrant workers.
Tumong sa maong sesyon nga mas mapalapdan ang kahibalo sa mga estudyante bahin sa ilang mga katungod, benepisyo ug mga programa sa gobiyerno nga mahimong ilang ma-access isip aspiring migrant workers o sakop sa pamilya sa OFW.
Gipangulohan nila ni DMW RO-VII Regional Director Jhoaden G. Lucero ug DMW RO-VI Regional Director Glenda M. Aligonza ang focused group discussion ug information drive atol sa kalihukan.
Matod sa DMW, pinaagi sa Aksyon Fund ug padayong information ug assistance initiatives, gipaduol sa ahensiya ang serbisyo sa gobiyerno ngadto sa mga OFW, ilang pamilya, ug komunidad.
Gilauman nga ang padayong information drive makatabang aron mas daghang migrant workers ug ilang pamilya ang mahibalo sa mga serbisyo ug suporta nga anaa alang kanila. / PR