P1.2B danyos sa mga balay sa Cebu City, giguba ni Tino

Kapin sa P1.2 bilyunes ang kinatibuk-ang kadaot sa kabalayan sa Cebu City, nga nakaapekto sa liboan ka pamilya, sumala sa Department of Social Welfare and Services (DSWS).
Sa usa ka Facebook post sa Cebu City News, gikan sa alas 12:00 sa udto niadtong Nobiyembre 7, 2025, ang siyudad ni-report nga adunay 9,193 ka pamilya, o susama sa 34,668 ka indibidwal ang naapektohan sa 80 ka barangay.
Ang katalagman nikutlo usab og 31 ka kinabuhi, samtang 7 ang gi-report nga nawala.
Kapin sa 6,000 ka balay ang completely damaged ug 2,812 ang partially damaged.
Mga personnel sa DSWS nagpahigayon og padayon nga assessment ug validation sa mga lugar nga grabeng naigo aron masiguro nga ang mga naapektuhang pamilya makadawat og dinalian ug tukmang tabang.
Sa Sitio Biasong, Barangay Bonbon, nagpahigayon ang mga team og detalyadong surveys aron mailhan ang mga panginahanglan sa mga apiktadong pamilya ug giyahan ang pag-apud-apod sa mga relief goods.
Laing team ang gipadala sa Barangay Toong aron i-assess ang kadaot sa mga balay ug hatagan og prayoridad ang mga pamilya nga dinalian nga nanginahanglan og suporta.
Isip kabahin sa coordinated nga tubag sa siyudad, kapin sa P25.32 milyunes nga kantidad sa mga resources ang napalihok na sa pagkakaron, lakip na ang mga food packs, groceries, bugas, drinking water, ug mga tambal.
Ang mga kawani sa DSWS nakigtambayayong sa mga opisyal sa barangay aron masiguro nga makaabot ang relief bisan sa kinahilitan nga mga dapit sa Cebu City. / CAV