P12M nga shabu nasakmit, 1 ka semana’ng operasyon sa PRO 7

Kapin sa P12 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit ug dul-an sa 500 ka tawo ang nadakpan sa Police Regional Office-Central Visayas (PRO) 7 atol sa usa ka semana nga anti-criminality operations gikan sa Mayo 24 hangtod Mayo 30, 2026.
Sumala sa datos nga gipagawas sa PRO 7, 192 ang nadakpan sa sunodsunod nga anti-drug operations sa tibuok Central Visayas.
Kini niresulta sa pagkasakmit sa 1,816.26 ka gramos sa gituohang shabu nga adunay standard drug price nga P12,350,568.
Gipakusgan sab sa kapulisan ang ilang kampanya batok sa ilegal nga sugal diin 109 ka mga gidudahang sugarol ang nadakpan ug P15,295 nga pusta ang nasakmit.
Samtang, sa kampanya batok sa loose firearms, 26 ka mga tawo ang nasikop ug 32 ka lainlaing kalibre sa armas ug 115 ka bala ang naimbargo.
Matod sa kapulisan, ang maong operasyon gitumong aron mapugngan ang paggamit sa mga armas sa paghimog krimen, lakip na ang mga insidente sa pagpamusil sa rehiyon.
Si Police Brigadier General Arnold Abad, Acting Regional Director sa PRO 7, niingon nga nagpabilin nga matinud-anon ang kapulisan sa ilang misyon sa pagsumpo sa kriminalidad ug paghatag og kaluwasan sa mga lumulupyo sa Central Visayas.
“Our operational gains this week reflect PRO 7’s unwavering commitment to protecting the people of Central Visayas from the threats posed by illegal drugs, wanted persons, illegal gambling, and loose firearms,” matod ni Abad.
Gipasalig sab ni Abad sa publiko nga magpadayon ang PRO 7 sa agresibong kampanya batok sa kriminalidad ug palig-unon pa ang pakigtambayayong sa mga local government unit, komunidad, ug uban pang ahensiya sa gobiyerno aron maseguro ang kaluwasan ug kalinaw sa tibuok Central Visayas. / AYB