P130K nga smuggled nga sigarilyo, sakmit

Moabot sa P130,200 nga kantidad sa mga ilegal nga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan sa gihimong operasyon sa Purok Langub, Barangay San Miguel, Lungsod sa Cordova niadtong Miyerkules sa gabii, Pebrero 11, 2026.
Ang maong operasyon gilusad sa Cordova Municipal Police Station human makadawat og impormasyon bahin sa pagpamaligya og mga sigarilyo nga walay pagtugot gikan sa gobiyerno.
Human makompirmar nga ang maong mga produkto walay lisensya, kuwang sa hustong labeling, ug wala mobayad og buhis, daling gisakmit sa kapulisan ang 48 ka reams ug 11 ka pakete sa Fort Cigarettes, ug 16 ka reams sa King Pen Cigarettes.
Ang maong mga kontrabando nakuha gikan sa tindahan ni alyas Francis, usa ka retailer nga residente ra sab sa Barangay San Miguel.
Sumala ni Francis, ang maong mga sigarilyo gisuplay kanila sa usa ka distributor gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug gihatod pinaagi sa motorsiklo.
Giangkon sa suspek nga napugos sila sa pagbaligya niini tungod sa kabarato sa presyo itandi sa mga branded nga sigarilyo sa merkado.
Sa pagkakaron, ang mga ebidensya anaa na sa kustodiya sa Cordova Police alang sa dokumentasyon ug dugang imbestigasyon aron mailhan ang uban pang nalambigit sa maong pagpayuhot.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nipaabot sa iyang seryosong tinguha sa pagpakgang sa ilegal nga negosyo nga nakadaot sa koleksyon sa buhis sa gobiyerno ug sa mga lehitimong negosyante.
“We will continue to intensify our campaign against the proliferation of smuggled cigarettes in Cebu Province. These illegal activities deprive the government of rightful revenues and harm legitimate businesses. We will relentlessly pursue those involved and ensure that appropriate charges are filed,” pamahayag ni Mangelen.
Gidasig sab sa hepe ang mga Sugboanon nga magpabilin nga mabinantayon ug i-report dayon sa kapulisan kon adunay mamatikdan nga susamang ilegal nga kalihukan sa ilang dapit. / AYB