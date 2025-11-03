P13.4 million nga balor sa shabu, marijuana gisakmit

Ilegal nga drugas nga gilangkuban sa shabu og marijuana nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P13.4 milyunes ang nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas atol sa ilang gipahigayon nga anti-criminality operations gikan sa Oktubre 26 hangtod Nobiyembre 1, 2025.
Sa maong operasyon, 259 sab ka mga drug suspect ang nasikop.
Gawas niini, nilusad sab sila og kampanya batok loose firearms nga nisangpot sa pagkakompiska sa 56 ka mga armas nga walay lisensya, duha ka
granada ug 92 ka rounds sa mga bala sa lainlaing kalibre sa armas.
Gipasakaan na og kaso’ng kalapasan sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms ang 28 ka mga suspek.
Samtang ang tracker team nga giumol sa Police Regional Office (PRO) 7 malampuson nga nakasikop og 129 ka wanted persons diin 20 niini giila nga mga most wanted nga dunay pending warrant of arrest sa dagkong kaso.
Wala sab magpaulahi ang ilang kampanya batok illegal gambling diin nakasikop sila og 98 ka mga sugarol ug nakasakmit og P15,843 nga kuwarta sa sugal.
“The confiscation of P13.4 million worth of drugs and the recovery of dozens of firearms demonstrate that PRO7’s operations remain in full force, even during holidays (kalag-kalag). Our security does not pause; our service does not rest. Central Visayas can trust that we are always on watch,” matod ni Maranan. / AYB