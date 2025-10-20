P13.47-B nga budget sa 2026 gisugyot ni Mayor Archival

Gisugyot ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang P13.47 bilyones nga budget alang sa tuig 2026, nga nagtutok sa digitalization, green urban development, disaster resilience, ug social services.
Kining maong kantidad mas ubos kon itandi sa gi-aprobahan nga budget sa 2025.
Human nilingkod sa katungdanan si Mayor Archival niadtong Hunyo 30, iyang gireport nga ang siyudad nag-atubang og dakong hagit sa panalapi tungod sa gikataho nga P6 bilyones nga budget deficit.
Ang 2025 nga aprubadong budget kay P15.6 bilyones, apan ang gipaabot nga kita kay P10 bilyones ra.
Apan sa unang 100 ka adlaw sa pangatungdanan ni Mayor Archival, ang overall deficit sa siyudad mikunhod sa P832 milyones sulod lang sa tulo ka bulan.
Sa endorsement letter ni Mayor Archival ngadto sa City Council, pinetsahan og Oktubre 7, 2025, iyang gipasabot nga ang siyudad nagpabilin nga usa ka “dynamic hub” o aktibong sentro alang sa negosyo ug kultura.
Ang iyang gisugyot nga budget nagpakita sa mga prayoridad sa inklusibong pag-uswag, serbisyo publiko, ug malungtarong kalamboan (sustainable development).
Ang pagpalig-on sa social services pinaagi sa igong kahinguhaan alang sa mga programa sa panglawas, ug ang pagpalambo sa mga luna alang sa mga na-displaced nga informal settlers maoy nanguna sa mga importanteng tutokan ni Archival.
Ang Social Services Sector nakadawat og 26 porsyento sa alokasyon, o P3.96 bilyones sa kinatibuk-ang programa sa paggasto.
Ang City Health Department adunay gisugyot nga P598.46 milyones nga alokasyon alang sa field programs, ug ang Department of Social Welfare and Services nangayu og P787.86 milyones aron suportahan ang ilang mga serbisyo.
Ang City Hospitalization Assistance and Medicines Program (CHAMP) nakadawat og P354.5 milyones nga alokasyon, ug laing P5.5 milyones alang sa mga programa ubos sa Cebu City Nutrition Office.
Ang uban pang importanteng mga prayoridad mao ang scholarship program, 24/7 nga serbisyo sa public library, pagpatuman sa pilot farm demonstration, paghatag og subsidy sa bugas, pagtukod og farm to market roads ug socialized housing, pagbutang og mga solar panel system alang sa mga building nga gipanag-iya sa siyudad, desilting sa mga sapa ug pagrebisar sa drainage master plan, ug uban pa. / EHP