P13.9M balor sa drugas, nasakmit

Dul-an sa P14 milyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 7 atol sa gilusad nga operas­yon sa Sitio Dubusteha, Barangay Kalunasan, dakbayan sa Sugbo, alas 8:30 sa gabii, Miyerkules, Hulyo 24, 2024.

Ang nasikop giila sa alyas nga ‘Argie’, 31, molupyo sa Unit III, Barangay Kalunasan, siyudad sa Sugbo.

Nakuha sa mga operatiba sa RPDEU 7 ang mga binulto sa gituohang shabu nga motimbang og 2,050 gramos nga dunay standard drug price nga P13,940,000.

Sigon sa usa sa mga opera­tiba sa RPDEU 7 nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa monitoring si Argie human nigawas ang iyang pangalan sa pag-imbestigar sa mga dinakpan sa milabay nga operation.

Giingong makabaligya og usa ka kilo nga shabu matag semana ang suspek, diin ang iyang area sa distribution mao ang tibuok Dakbayan sa Sugbo.

Ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas Police, Brigadier General Anthony Aberin, nagkanayon nga ang pagkasakmit sa maong gidaghanon sa ilegal nga drugas resulta sa ilang agresibo ug tutok nga kampanya.

“This is the result of our sustained efforts to earn the trust and confidence of the community, ensuring integrity in the conduct of police operations in accordance with police operational procedures. We could not have achieved this without the overwhelming support from the Central Visayas community”, matod ni Aberin.

Ang suspek kasamtangan nga gikustodiya sa PRO 7 samtang giandam sa kapulisan ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa kaso batok sa suspek nga ka­lapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002. / AYB