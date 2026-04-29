P1.39M nga fuel subsidy ang nahatag sa mga mananagat

Mokabat sa P1.39-million nga fuel subsidy ang gipang-apudapod sa Lapu-Lapu City Government ngadto sa 464 ka mga mangingisda ug motorized banca operators.
Matag usa kanila nakadawat og tag P3,000 nga ayuda isip tabang sa nagkataas nga presyo sa gasolina.
Si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan kauban si Konsehal Annabeth Cuizon maoy nangulo sa maong distribusyon niadtong Miyerkules, Abril 29, 2026.
Iyang giingon nga kabahin kini sa tubag sa siyudad sa padayong pagsaka sa presyo sa lana nga may kalabutan sa krisis sa Middle East.
Matod niya, ang kantidad nga P1,392,000 nga pundo nga gigamit para sa subsidy kaniadto gitagana unta alang sa Sad-Sad Festival sa ika-505 nga Kadaugan sa Mactan, apan gi-realign aron unahon ang tabang sa mga sektor nga grabeng naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina.
Base sa datos sa City Agriculture and Fisheries Office ug City Social Welfare and Development Office, 328 ka benepisyaryo gikan sa Olango Island samtang 136 gikan sa mainland barangays.
Gipatin-aw ni Chan nga ang subsidy gihatag lamang sa mga lehitimong mangingisda ug motorized banca operators nga rehistrado sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ug adunay aktibong insurance coverage. / DPC