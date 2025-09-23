P1.3B flood control project sa Cebu City, ‘wa mag-irog’

Naalarma si Cebu City Councilor Jose Abellanosa sa natanggong nga P1.3-bilyunes nga flood control project nga gi-award sa A.M. Oreta & Co., Inc. nga taga Manila.
Matod sa konsehal nga nausik na ang panahon ug pundo sa siyudad samtang ang pagbaha nagpadayon sa paghulga sa mga tawo.
Atol sa iyang privilege speech niadtong Martes, si Abellanosa niingon nga kining proyekto nga gigastuhan sa siyudad gitumong unta aron masulbad ang kanunay nga pagbaha pinaagi sa pagtukod og mga dagkong kanal gikan sa Cabreros Street hangtod sa N. Bacalso Avenue, gikan sa Leon Kilat Street hangtod sa Escario Street, V. Rama Avenue, V.H. Garcia Street, ug A. Gabuya Street.
Gibahin ang kontrata sa duha ka hugna, ang pagplano ug ang pagtukod.
Ang pagtukod unta magsugod unom ka bulan human sa pagplano, ug target nga mahuman sa Nobiyembre 2023.
“Wala gyud nay nahimo, bisan ang design phase wala gyud na-accomplish,” matod ni Abellanosa diin upat ka tuig na ang nilabay human gihatag ang kontrata.
Bisan pa niini, nakadawat na ang A.M. Oreta & Co., Inc. og advance ug mobilization payment nga P199,323,870 niadtong Hunyo 2021.
Ang Commission on Audit (COA) sayo niini, nideklarar og notice of disallowance niadtong Hulyo 2024, nagtumbok nga ang siyudad nag-antos og dakong alkanse kay ang proyekto wala mapadayon ug ang pundo nahatag na nga walay bisan unsang benepisyo.
“The P1.3 billion project has long lapsed, and yet we have nothing to show for it. P199 million is already going down the drain,” sigon ni Abellanosa.
Dugang pa niya, gipadad-an na og demand letters ang kontraktor niadtong Abril ug Mayo karong tuiga aron i-refund ang maong kantidad, apan giapelar sa A.M. Oreta ang hukom sa COA.
Gibutyag sab niya nga ang kontraktor nakasugat na og susamang kontrobersiya, naghisgot sa usa ka kaso sa Sandiganbayan (SB18-CRM-0407) kalabot sa National Irrigation Administration, diin gikuwestiyon ang A.M. Oreta tungod sa dili regular nga mobilization payments nga walay kompleto nga performance sa proyekto.
Atol sa diskusyon, si Bise Mayor Tomas Osmeña nangutana kinsa ang naghimo sa proyekto.
Gitubag ni Abellanosa nga kini ubos sa namatay nga si Mayor Edgardo Labella, kauban si kanhi City Administrator Floro Casas ug ang Bids and Awards Committee (BAC).
Si Osmeña nimando sa City Legal Office sa pagpasaka og kaso dili lang sa kontraktor, kondili lakip sab sa mga responsableng opisyal sa siyudad. Gisugyot ni Osmeña ang pagkanselar sa lisensya sa A.M. Oreta. Si Councilor Mikel Rama nisugyot bawion ang P199 milyunes nga nahatag na sa siyudad ngadto sa kontraktor.
Giaprobahan sa konseho ang mga mosyon ug dugang mando nga ang BAC mo-review sa performance bond sa kontraktor ug i-report sulod sa 15 ka adlaw.
Ang City Legal Office gimanduan usab nga magpadala og katapusang demand letter, ipadayon ang pag-terminate sa kontrata, ug ipasaka ang gikinahanglang mga kaso kon ang kontraktor dili mouli sa pundo. / CAV / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern