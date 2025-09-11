P1.3B gigahin sa Kapitolyo alang sa hospital upgrade

Moabot sa P1.3 bilyunes ang gigahin nga pundo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro alang sa pagpaayo sa mga hospital, pagdugang og hospital personnel, ug pag-upgrade sa mga imprastraktura.
Sulod sa iyang tulo ka buwan nga pamunoan sa Kapitolyo, giaprubahan niya ang pagdugang og 78 ka mga doktor, 233 ka nurses.
Subay niini, ang Kapitolyo nipagawas og P180 milyunes nga pundo alang sa gasolina, tambal, supplies, ug uban pang operational expenses.
“Filling the manpower gap is one of the Capitol’s top health priorities because hospitals don’t just need buildings, they need people,” matod ni Provincial Health consultant Dr. Nikki Catalan.
Sa pag-upgrade sa mga hospital, moabot sa P650 milyunes nga capital outlay ang gipagawas nga pundo sa Kapitolyo karong tuiga, samtang laing P650 milyunes nga proposed budget ang gitinguhang iduso alang sa 2026.
Ang maong pundo gamiton alang sa pag-upgrade sa infirmaries isip Level 1 facilities samtang ang level 1 hospitals himuong Level 2. / ANV